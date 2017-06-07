КОЛЬ В СЕРДЦЕ ОЩУЩАЕШЬ БОЛЬ, НАСТОЙ ШИПОВНИКА ПОПИТЬ ИЗВОЛЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои рецепты станут для многих людей спасительной соломинкой.

Боль в сердце уймет шиповник. Горсть свежих цветков растения надо залить 0,5 л кипятка, через 1 час процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц.

Кожный зуд исчезнет, если 2-3 ст.л. листьев крапивы залить 0,5 л кипятка, настоять до остывания, процедить и делать с настоем на проблемные места примочки и компрессы.

От грибка ног избавит легонькое натирание вечером перед сном проблемного места разрезанным чесноком.

Зрение улучшится, если измельчить и смешать по 100 г плодов шиповника, корней аира и ягод черноплодной рябины, залить 2 ст.л. смеси вечером в термосе 2 стаканами кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 4 раза в день за час до еды. Еще советую ошпарить кипятком молодую крапиву, сделать с ней и с зеленым луком салат, заправить его сметаной и есть ежедневно по 150-200 г этого салата.

Для устранения шума в ушах надо горсть луковой шелухи прокипятить 10 минут в 0,5 л воды, процедить и пить вместо воды. Кроме этого, следует удалить внутреннюю часть луковицы, заполнить ее семенами тмина, запечь в духовке, затем отжать из луковицы сок и закапывать его по 2-3 капли 2 раза в день в каждое ухо в течение 2-3 дней.

От жжения подошв избавят компрессы с солеными огурцами. Делать их на ночь.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.