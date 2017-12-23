КОКЛЮШ, НЕВРИТ, АППЕНДИЦИТ, ПЯТНА РОДИМЫЕ, ПЛЕВРИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу подсказать, как можно одолеть некоторые болезни.

Прогрессирование аппендицита остановит клевер ползучий (белый). Надо залить 250 мл кипятка 1 ст.л. измельченных цветущих головок растения, настоять 15 минут, процедить и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня.

Плевриту не позволит развиваться фенхель. Нужно 1-2 ч.л. измельченных плодов растения залить стаканом кипятка, через 2 часа процедить и принимать по 1 ст.л. настоя за 2-4 часа до еды. Выпить таким образом в течение дня весь. Курс лечения — 3-4 недели. Ежедневно готовить свежее целебное средство.

Для устранения родинок, родимых пятен залейте 0,5 л водки стакан измельченных листьев, стеблей и усов золотого уса, выдержите 2 недели, а затем принимайте по 1-2 ч.л. настойки 3 раза в день. Кроме этого, регулярно смазывайте проблемные места свежевыжатым соком золотого уса. Это вызывает жжение, но нужно потерпеть.

Неврит отступит, если залить 150 мл водки 3 ст.л. измельченной травы горькой полыни, настоять 7 дней, а затем принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день за 15 минут до еды.

Чтобы победить коклюш, нужно смешать поровну по объему топленый свиной внутренний жир и сок чеснока, а затем 2 раза в день втирать смесь в грудную клетку и шею.

С уважением — Оксана,

г. Львов