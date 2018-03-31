КЛИМАКС, ШПОРЫ, ВОЛОС ВЫПАДЕНИЕ, ПРИ ЦИСТИТЕ ОТЫЩЕМ РЕШЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить эффективные варианты решения некоторых проблем, связанных со здоровьем.

Укрепить корни волос и прекратить их выпадение поможет лимон. Надо кожуру 4 лимонов залить 1 л воды комнатной температуры, выдержать 15 минут на слабом огне, остудить, процедить и использовать настой для ополаскивания волос после мытья головы. Выполнять процедуру 1 раз в неделю. Можно смешать по 1/3 стакана лимонного, апельсинового и грейпфрутового соков, растворить в смеси 3 ч.л. пищевой соды и распределить ее равномерно по всей длине волос. Через 3-4 минуты смыть водой.

Чтобы избавиться от пяточной шпоры, нужно 10 зрелых каштанов очистить, измельчить, перемешать в пол-литровой банке с 200 г свиного внутреннего жира и 1 флаконом камфарного масла, нанести мазь вечером на пятку, зафиксировать повязкой и оставить на ночь. Утром смыть теплой водой. Курс лечения — 7-10 дней. Больше шпора не побеспокоит.

Цистит отступит, если вскипятить в эмалированной посуде 1 л воды, всыпать в нее 25-30 цветочных головок красного клевера, настоять, укутав, 30 минут под крышкой, процедить и выпить настой с медом в течение дня. На ночь греть низ живота грелкой. Курс лечения — 3 дня.

Женщинам для нормального протекания климакса советую каждый вечер заливать стаканом охлажденной кипяченой воды внутренние перегородки 5-7 грецких орехов, выдерживать ночь, а утром доводить настой до кипения, варить 2-3 минуты на слабом огне, настаивать 15 минут, процеживать и выпивать натощак.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.