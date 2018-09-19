КАШЕЛЬ УСПОКОИМ, УБЕРЁМ ГАСТРИТ, ЭМФИЗЕМУ ЛЁГКИХ И ХОЛЕЦИСТИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю рецепты, проверенные не раз с положительным результатом на себе и знакомых.

Кашель успокоится, если смешать по объему 3 части меда и 1 часть свежевыжатого из корня хрена сока, а затем принимать смесь в течение дня небольшими порциями, запивая настоем клевера красного (1 ч.л. цветков растения залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 1-2 часа, процедить и пить). Выпить за день 3-4 стакана настоя.

Для устранения гастрита надо залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухих листьев крапивы, прокипятить 10 минут на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 1 ч.л. отвара 4-5 раз в день.

Тем, кто страдает от холецистита, одолеть недуг поможет такое средство. Нужно залить 1 л воды 1 ст.л. измельченных корней кувшинки, довести на водяной бане до кипения, прокипятить 10 минут, настоять 1 час и пить по 1/2 стакана отвара 2 раза в день.

Чтобы избавиться от эмфиземы легких, надо смешать 50 г сухой измельченной травы мелиссы и 20 г сухих соцветий сивца лугового, залить смесь 1 л сухого белого вина, настоять сутки, периодически взбалтывая, процедить и пить по 1/2 стакана настойки 2 раза в день.

С уважением — Н.Н.Волошко,

Житомирская обл.