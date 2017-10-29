КАРИЕСУ НЕ ПОЗВОЛИТ РАЗВИТЬСЯ ПРОРОЩЕННАЯ ПШЕНИЦА

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу дать несколько рекомендаций по оздоровлению.

Кариес является одним из наиболее распространенных заболеваний. Главная причина его развития — разрушение зубной эмали из-за действия кислот, произведенных зубным налетом. Для предупреждения недуга не следует есть очень холодное, очень горячее, кислое и не употреблять много сладкого. Нельзя откусывать зубами нитки, грызть что-то твердое, держать во рту гвозди, чистить зубы шпилькой. Разрушают эмаль лекарства, содержащие железо, поэтому их следует принимать в капсулах или пить через соломинку. После этого прополоскать рот водой. Не позволяет кариесу развиваться пророщенная пшеница. Надо 50-100 г пшеничных зерен очистить от примесей, шелухи, промыть на сите проточной водой, разложить ровным слоем на тарелке, прикрыть влажной тканью и поставить тарелку в достаточно теплое место. Через 24 часа, когда на зерне появятся ростки высотой в 1 мм, зерно нужно промыть, пока вода не станет чистой, пропустить через мясорубку, перемешать полученную массу до консистенции жидкой каши с молоком, довести смесь на плите до кипения, добавить по 1 ст.л. масла и меда, а затем съесть все утром натощак вместо завтрака. И так каждый день.

Кандидоз (молочница) – это заболевание слизистых оболочек или кожи, вызываемое дрожжеподобными грибами. Для устранения кожного кандидоза надо все растение дурнишника колючего, удалив с него колючки, перетереть до консистенции мази с домашним сливочным маслом или несоленым свиным внутренним жиром, а затем регулярно обрабатывать мазью проблемные места. Выздоровлению способствует смазывание 2-3 раза в день пораженных болезнью мест свежевыжатым луковым соком.

При першении в горле, кашле растворите в стакане теплой воды 0,5 ч.л. соли, 3-4 капли йода и 3-4 раза в день полощите раствором горло. Вскоре выздоровеете.

Для повышения иммунитета, укрепления сердечной мышцы при болезнях сердца надо 200 г листьев крапивы залить 0,5 л водки, выдержать день на солнечном месте, затем 8 дней в темноте и принимать по 1 ч.л. настойки утром натощак.

Уровень сахара в крови при диабете нормализуется, если 10 лавровых листьев и 10 неочищенных семян подсолнечника залить 3 стаканами кипятка, настоять 2-3 часа, процедить и пить утром натощак по полстакана настоя.

Втирая за несколько часов до мытья волос в кожу головы смесь из 1 ст.л. березового дегтя, 4 ст.л. касторового масла и 100 мл спирта, избавитесь от кожного зуда. Можно пол-литровую банку наполнить цветками календулы, залить доверху водкой, настоять месяц, развести 1 ч.л. настойки в 200 мл кипяченой воды и втирать раствор в проблемные места.

Натоптыши перестанут мучить, если старые носки пропитать любым растительным маслом, надеть на ноги, сверху надеть полиэтиленовые пакеты, на пакеты — сухие носки и ходить с компрессом 3-4 часа. После его снятия помыть ноги теплой водой. Кроме этого, нужно на ночь смазывать ступни касторовым маслом.

Чтобы победить холецистит, надо измельчить и смешать по объему 2 части цветков цмина песчаного, по 1 части листьев золотого уса и мяты перечной, травы зверобоя и пустырника, залить 1 ст.л. смеси 250 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить и пить по 1/4 стакана настоя утром натощак за час до завтрака. Курс лечения — 10 дней, при необходимости после 5 дней перерыва повторить. Настой ежедневно готовить свежий.

От простуды защитит калина. Ее ягоды нужно помыть, просушить, затем 1 часть по объему ягод перетереть с 2 частями сахара до полного его растворения, разлить смесь по чистым банкам, закрыть их капроновыми крышками и поставить на хранение в холодильник. При начинающейся простуде по 3-4 ч.л. приготовленного средства растворять 4-5 раз в день в стакане кипятка и пить этот раствор.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.