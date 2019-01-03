КАК УНЯТЬ НЕВРАЛГИЮ, ОТИТ, ПОДСКАЖЕТ ОКСАНА ПАНАХИД

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз протягиваю больным людям руку помощи.

Тем, кто страдает от отита, советую перетереть в порошок и смешать 7 таблеток активированного угля, по 1 таблетке «Валидола» и «Аспирина», развести смесь водой до консистенции густой сметаны и приложить ее в виде компресса к больному уху, челюсти и шее. Укутать тепло и оставить компресс на 2-3 часа. И так ежедневно до выздоровления.

Для усмирения малярии надо 1 раз в день класть под язык 1 ч.л. табака и рассасывать его, изредка глотая слюну.

Тело очистится от чесотки, если растворить в 6 л кипящей воды 60 г поваренной соли, добавить в раствор 720 г перетертого в порошок табака, настоять, укутав, 2 часа, процедить и 3 раза в день в течение 8-10 минут втирать теплый настой в проблемные места. Выполнять процедуру через 3 часа после еды. Кроме этого, принимать утром натощак и вечером перед сном по 1 г перетертой в порошок медицинской серы.

Чтобы избавиться от угревой сыпи, надо залить 0,5 стакана кипятка 2 плода чернослива, настоять до размягчения плодов, затем истолочь их, перемешать до образования пасты с 0,5 стакана измельченных в кофемолке овсяных хлопьев и 1/3 стакана меда и нанести смесь на 20 минут на лицо. Смыть маску зеленым чаем.

Если беспокоит невралгия, заверните в марлю немытую собачью шерсть так, чтобы получилась подушечка размером 20х20 см, и приложите ее к болезненному месту. Сверху обвяжите платком или полотенцем. Носить подушечку, даже если боль быстро пройдет, 6-8 часов.

С уважением — Оксана Панахид,

г. Львов