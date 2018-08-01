КАК УЛУЧШИТЬ АППЕТИТ, ИШИАС УБРАТЬ, ЦИСТИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу порекомендовать несколько действенных народных методов лечения.

Тем, кто страдает от потери аппетита, улучшить его поможет травяной настой. Надо измельчить и смешать по объему 3 части травы полыни горькой и 1 часть травы тысячелистника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. за 15-20 минут до еды. Ежедневно готовить свежее средство.

Чтобы победить ишиас (воспаление седалищного нерва), залить 3 л кипятка 1 кг сосновой годичной хвои, прокипятить 10 минут под крышкой на слабом огне, настоять 4 часа, процедить, растворить 1 л отвара в 15 л воды температурой 340С и полежать в растворе 15 минут. После этого лечь в постель. Выполнять процедуры на ночь в течение 10-15 дней.

Для быстрого заживления чирьев надо тщательно перемешать 50 г вазелина и 10 г сухих, перетертых в порошок цветков календулы, настоять 7-10 дней в прохладном месте (не в холодильнике!), а затем делать с мазью примочки на болезненные места.

Пшено избавляет от цистита. Нужно стакан хорошо промытого пшена залить стаканом холодной кипяченой воды, взбить венчиком 5-10 минут, процедить и выпить полученную мутную жидкость равными порциями за 3 раза в течение дня. И так 7 дней подряд. Ежедневно использовать свежее пшено.

Кожный зуд головы перестанет беспокоить, а также прекратится выпадение волос, если раз в неделю мыть голову теплой водой, а затем втирать в нее в течение 15 минут соль. После этого ополоснуть теплой водой. Провести 5-6 таких еженедельных процедур.

С уважением — Оксана,

г. Львов