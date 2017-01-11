КАК БОЛЕЗНЕННОЕ ОДОЛЕТЬ СОСТОЯНИЕ? НЕКОТОРЫМ СЛУЧАЯМ УДЕЛЮ ВНИМАНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание средствам, устраняющим некоторые случаи болезненного состояния.

Для устранения азотемии (повышенного содержания в крови азотистых продуктов обмена, выводимых почками) советую залить в термосе 0,5 л кипятка 2 ст.л. высушенных цветков белой акации, настоять 2 часа, процедить и пить перед едой по 70 мл настоя. Курс лечения — 2-3 недели, после 7 дней перерыва можно повторить.

Постоянно контролировать уровень в крови азота.

Кроме этого, для нормализации работы надпочечников надо залить 500 мл кипятка 2 ст.л. измельченных листьев смородины, настоять, укутав, 30 минут, процедить и пить теплым по 150 мл 3 раза в день. Ежедневно готовить свежие настои.

Если образовались синяки под глазами, надо 1 ч.л. сухой заварки черного чая залить 1/4 стакана кипятка, настоять 40 минут, процедить и делать с настоем на 10 минут примочки. Можно смочить в обычном чае ватные тампоны и прикладывать их на глаза, меняя в течение 10 минут 3-4 раза. По окончанию процедуры наложить компресс с холодной водой и смазать веки питательным кремом.

Еще, чтобы избавиться от синяков, полезно прикладывать к глазам на 10 минут кусочки сваренного в мундире картофеля.

Справиться с тромбофлебитом, трофическими язвами, варикозным расширением вен поможет настойка каштана. Надо 50 г сухих измельченных цветков или коричневых каштановых плодов залить 0,5 л водки, настоять 10 дней, процедить и принимать по 10 капель 3-4 раза в день за полчаса до еды.

Кроме этого, регулярно делать с настойкой на болезненные места примочки и компрессы.

Навсегда избавиться от боли в сердце, атеросклероза, стенокардии, ишемической болезни сердца и нормализовать давление при гипертонии поможет мед с травами. Надо 500 г свежего липового или гречишного меда залить в эмалированной посуде 0,5 л водки, выдержать на слабом огне, постоянно помешивая, до образования на поверхности белой пленки, тут же снять кастрюлю с огня и оставить настаиваться. После этого перетереть сухими в порошок и смешать по щепотке цветков ромашки, корней валерианы, травы пустырника, сушеницы болотной и спорыша, залить смесь 1 л кипятка, настоять полчаса, процедить через несколько слоев марли, перемешать настой с медом и водкой, настоять все 3 дня в темном месте при комнатной температуре и принимать приготовленное средство утром и вечером за 20 минут до еды. Первые 7 дней принимать его по 1 ч.л., а потом, до окончания, — по 1 ст.л. После 7-10 дней перерыва повторить лечебный курс. И такими курсами с перерывами лечиться 1 год.

Чтобы одолеть усталость, нужно спать не менее 8 часов в сутки и есть как можно больше красного цвета фруктов.

Головную боль уймет сок облепихи. Им нужно смочить марлю, сложенную в 2 слоя, и положить ее на лоб так, чтобы захватить и виски.

Еще можно залить стаканом кипятка 1 ч.л. сухой травы чабреца и делать компрессы с этим настоем.

Чистотел устранит ангиоспазм (преходящее патологическое сужение просвета артерий вследствие избыточного интенсивного и продолжительного сокращения мышц сосудистой стенки). Надо 1 ст.л. сухой измельченной травы растения залить 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, выдержать 15 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой комнатной температуры до первоначального объема жидкости и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.