КАК БЕШЕНСТВА НЕ ДОПУСТИТЬ, ДРУГИЕ ХВОРИ ПОБЕДИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу дать несколько рекомендаций, соблюдение которых позволит многим людям решить проблемы, связанные со здоровьем.

Так как сейчас развелось много бродячих животных, риск быть укушенными ими и заразиться бешенством возрастает. Чтобы этого не случилось, при укусе нельзя останавливать вытекающую из раны кровь, а лучше позволить ей выйти, так как вместе с кровью выходит яд. Для этого надо сделать на расстоянии одного сантиметра от раны круговой разрез. Если это невозможно, поставьте на рану, так, как ставят медицинские банки, обычную банку или граненый стакан. Не в состоянии и это сделать — подольше поливайте рану для усиления кровотечения теплой водой, а потом промойте ее раствором марганца, просушите и прижгите каленым гвоздем, обложив предварительно рану, чтобы не прижечь здоровую кожу, мокрой тряпкой. В крайнем случае можно положить в нее кристалл марганца и завязать. Марганец выест зараженное место. После выполнения какой-нибудь из выше описанных процедур, не теряя времени, добирайтесь к медицинскому пункту. Там вам сделают прививки от бешенства. Чтобы уберечься от возобновления болезни, нужно после прививок больше года не употреблять ни капли спиртного.

Для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете надо растворить в 0,5 л кипяченой воды, охлажденной до 370С, 5 г мумиё и 10 дней 3 раза в день за 30 минут до еды принимать по 1 ст.л. раствора, десятидневку — по 1,5 ст.л. и 5 дней — по 1,5 ч.л. Запивать каждый раз кислым фруктовым соком. Если употребление раствора вызывает тошноту, следует принимать его после еды, запивая 1/2 стакана теплой минеральной воды. Курс лечения — 25 дней. Проводить такие курсы каждые 1,5-2 месяца.

Сердечная недостаточность не будет прогрессировать, если залить в эмалированной посуде 0,5 л кипятка 1 ст.л. почек черешни, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, процедить и пить по стакану отвара 3 раза в день через полчаса после еды.

Чтобы избавиться от отечности ног, надо 1 ст.л. с верхом семян укропа залить 1 л воды, лучше родниковой, проварить под крышкой 10-15 минут после закипания и пить отвар горячим, не процеживая, по 100 мл 4 раза в день за 30 минут до еды.

Сок чистотела поможет очистить сосуды, нормализовать артериальное давление при гипертонии и улучшить состояние здоровья при стенокардии. Принимают его по 1 ст.л., запивая глотком воды, в 6.00 утром натощак, в 11.00, 16.00 и 20.00 за час до еды, но не менее чем через 2 часа после нее. Курс лечения — 30 дней. При необходимости после 10 дней перерыва можно повторить.

Одышка перестанет беспокоить, если смешать 120 мл нашатырного спирта, 15 мл анисового масла, 400 мл водки и принимать по 1 ст.л. смеси за 30 минут до еды.

Не теряйте надежды на выздоровление, и вы обязательно победите любую болезнь.

С уважением — Сергей Ефимович Стефанюк