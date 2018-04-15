ИЗЖОГИ НИЗЖОГИ НЕТ И НОГОТЬ НЕ ВРАСТАЕТ: ПУСТЬ О МОЁМ ОПЫТЕ КАЖДЫЙ УЗНАЕТЕТ И НОГОТЬ НЕ ВРАСТАЕТ: ПУСТЬ О МОЁМ ОПЫТЕ КАЖДЫЙ УЗНАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!
Хочу и я поделиться своим опытом.
Долгое время не могла избавиться от врастания ногтей. Даже после снятия в больнице ногтевой пластины новый ноготь снова начал врастать в тело. И тут прочитала, что от этой проблемы избавит пропиливание посередине ногтя трехгранным напильником лунки. Так и сделала. Теперь у меня все хорошо.
Изжогу победила, жуя ежедневно в течение 20 дней 2 раза в день листья сирени, проглатывая каждый раз по 3 глотка сока, а жмых выплевывая.
С уважением — Ксения Панфиловна Заболотная,
г. Днепр