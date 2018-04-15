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ИЗЖОГИ НИЗЖОГИ НЕТ И НОГОТЬ НЕ ВРАСТАЕТ: ПУСТЬ О МОЁМ ОПЫТЕ КАЖДЫЙ УЗНАЕТЕТ И НОГОТЬ НЕ ВРАСТАЕТ: ПУСТЬ О МОЁМ ОПЫТЕ КАЖДЫЙ УЗНАЕТ

15 Apr 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу и я поделиться своим опытом.

Долгое время не могла избавиться от врастания ногтей. Даже после снятия в больнице ногтевой пластины новый ноготь снова начал врастать в тело. И тут прочитала, что от этой проблемы избавит пропиливание посередине ногтя трехгранным напильником лунки. Так и сделала. Теперь у меня все хорошо.

Изжогу победила, жуя ежедневно в течение 20 дней 2 раза в день листья сирени, проглатывая каждый раз по 3 глотка сока, а жмых выплевывая.

С уважением — Ксения Панфиловна Заболотная,
г. Днепр
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