ИЗБАВЯТ ОТ СТРАДАНИЯ КОМПРЕССЫ, РАСТИРАНИЯ...

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Надеюсь, что мои советы избавят от страданий многих людей.

Для устранения невралгии надо измельчить и смешать по 15 г адамова корня, корня хрена и листьев алоэ, добавить 100 г меда, залить все 1 л водки, настоять 7-10 дней, а затем регулярно растирать настойкой больные места.

Чтобы одолеть полиартрит, надо смешать по 200 г меда, медицинской желчи, глицерина, нашатырного спирта и йода, а затем делать со смесью компрессы на проблемные места. Менять раз в сутки.

При растяжении связок нужно растереть с сахаром до кашицы репчатый лук, нанести ее на марлю, приложить к больному месту и зафиксировать бинтом. Вскоре боль уйдет.

От отложения солей и суставного ревматизма избавит клевер. Надо наполнить пол-литровую бутылку цветками растения, залить доверху водкой, настоять 10 суток, а затем 2-3 раза в день делать с настойкой компрессы на больные места.

Перелом костей быстро срастется, если 1-2 раза в день втирать в больное место пихтовое масло.



С уважением — Оксана,

г. Львов