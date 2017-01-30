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ИЗБАВЯТ ОТ СТРАДАНИЯ КОМПРЕССЫ, РАСТИРАНИЯ...

30 Jan 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Надеюсь, что мои советы избавят от страданий многих людей.

Для устранения невралгии надо измельчить и смешать по 15 г адамова корня, корня хрена и листьев алоэ, добавить 100 г меда, залить все 1 л водки, настоять 7-10 дней, а затем регулярно растирать настойкой больные места.

Чтобы одолеть полиартрит, надо смешать по 200 г меда, медицинской желчи, глицерина, нашатырного спирта и йода, а затем делать со смесью компрессы на проблемные места. Менять раз в сутки.

При растяжении связок нужно растереть с сахаром до кашицы репчатый лук, нанести ее на марлю, приложить к больному месту и зафиксировать бинтом. Вскоре боль уйдет.

От отложения солей и суставного ревматизма избавит клевер. Надо наполнить пол-литровую бутылку цветками растения, залить доверху водкой, настоять 10 суток, а затем 2-3 раза в день делать с настойкой компрессы на больные места.

Перелом костей быстро срастется, если 1-2 раза в день втирать в больное место пихтовое масло.

 

С уважением — Оксана,
г. Львов
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