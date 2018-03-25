ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ЛЯМБЛИЙ, АНГИНЫ, СПАЗМОВ, ИСТОЩЕНИЯ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои рекомендации позволят многим людям возвратить потерянное здоровье.

Справиться с атеросклерозом под силу шиповнику. Нужно заполнить на 2/3 объема его измельченными плодами пол-литровую бутылку, залить доверху водкой, настоять 2 недели в темном месте, ежедневно взбалтывая, процедить через несколько слоев марли и принимать ежедневно по 20 капель настойки, капая ее на кусочек сахара-рафинада.

От ангины избавит инжир. Надо 1 ст.л. сухих измельченных плодов залить в эмалированной посуде 400 мл кипятка, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, после остывания процедить и пить по 1/2 стакана отвара 4 раза в день до выздоровления. Ежедневно готовить свежий. Употребление этого отвара помогает также при истощении и способствует возвращению голоса при его потере.

Улучшает работу мозга, устраняет головокружение, шум в ушах и нервные спазмы мелисса. Ее нужно регулярно есть в любом виде и пить приготовленный с нею чай (1 ст.л. травы залить стаканом кипятка, настоять 10-15 минут, процедить и выпить).

Пижма способствует выведению лямблий. Надо 1 ч.л. соцветий растения залить 200 мл холодной кипяченой воды, настоять 2 часа, процедить и принимать по 2-3 ч.л. настоя 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней.

Тело от белых пятен витилиго очистится, если 1 ч.л. травы ряски маленькой хорошо промыть, отжать, залить 50 мл водки, настоять 7 дней в темном месте, процедить и принимать 3 раза в день через час после еды по 15-20 капель приготовленной настойки. Каждый раз растворять ее в 50 мл воды.

Прогрессирование болезни Паркинсона остановит овес. Каждый вечер нужно заливать 3 л воды 9 ст.л. неочищенных зерен овса, доводить до кипения, варить 1 час на слабом огне, укутывать кастрюлю и оставлять до утра. Утром процеживать и выпивать в течение дня весь приготовленный отвар. И так ежедневно в течение года и дольше. Регулярное принятие ванн с насыщенным отваром овсяной соломы помогает одолеть паралич, ревматизм, дерматит и избавиться от обморожения.

Дай Бог всем скорейшего выздоровления.

С уважением — Л.С.Куценко,

Днепропетровская обл.