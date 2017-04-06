ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ МАМЫ ЭТИ МЕТОДЫ ВЗЯТЫ: ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТ НИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Здравствуй, «Бабушка»!

Народные методы лечения, которые предлагаю, взяты мною из записной книжки моей мамы, которая собирала их много лет.

От мастопатии надежно избавляет это средство. Нужно 5 ст.л. измельченной на терке свеклы перемешать вечером с 1 ст.л. меда, приложить смесь к груди, прикрыть поли­этиленом, зафиксировать компресс повязкой и оставить на ночь. Курс лечения — 2 недели.

Депрессию одолеет герань. Если она возникнет, поставьте вечером перед собой на стол на расстоянии 60 см вазон с цветущей геранью и в течение 10 минут спокойно подышите ее ароматом. Вдох и выдох выполняйте носом. После двухнедельных таких ежевечерних процедур от депрессивного состояния и следа не останется.

Иногда на следующий день после застолья беспокоит похмелье. Чтобы с ним справиться, нужно развести утром в стакане холодной воды 20 капель аптечной настойки мяты и тут же выпить раствор. Вскоре головная боль и другие симптомы похмелья исчезнут. А чтобы не опьянеть и избежать его появления, перед тем как садиться за праздничный стол, выпейте стакан крепко заваренного черного или зеленого чая, добавив в него немного мяты. По окончании застолья снова почаевничайте. Можно вместо чая выпивать перед застольем и после него чашку крепко заваренного черного кофе, добавив в него немного свежевыжатого лимонного сока. Нашатырный спирт тоже поможет не допустить опьянения. Надо перед употреблением алкоголя 5-6 капель его растворить в стакане холодной воды и сразу выпить этот раствор.

Существует множество способов устранения насморка (ринита) и заложенности носа. Я хочу предложить еще одно средство, благодаря которому буквально за 2 дня можно избавиться от этих неприятностей.

Так вот, если возник насморк или вы ощутили, что закладывает нос, тут же поместите на крылья носа кончики больших пальцев и быстро круговыми движениями по часовой стрелке помассируйте эти места. Выполняйте процедуру 1-1,5 минуты, а по ее окончании хорошо высморкайтесь. После этого подушечками среднего, безымянного пальцев и мизинца одновременно с обеих сторон в течение 0,5-1 минуты поглаживайте и растирайте зону под глазами, начиная от носа и до ушей. Закончив, таким же образом, но уже четырьмя пальцами обеих рук помассируйте лоб, а потом в течение 30 секунд, двигаясь справа налево, пройдите всеми пальцами по лбу быстрыми круговыми движениями.

Вот и все на сегодня. Пользуйтесь моими рекомендациями и с Божьей помощью скорее выздоравливайте.

С уважением — Петр Данилович Якубов,

Кировоградская обл.