ИСПЫТАНИЕ ВЕКАМИ РЕЦЕПТЫ ПРОШЛИ, И ТОЛЬКО ОНИ ОЧЕНЬ МНОГИХ СПАСЛИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Рецепты, предлагаемые ниже, испробованы веками. Надеюсь, что и в этот раз они многим помогут победить недуги.

Если беспокоит люмбаго (прострел), нужно наполнить сенной трухой марлевый мешочек, завязать его, прокипятить несколько минут под крышкой и очень горячим приложить к болезненному месту. Менять несколько раз в течение часа.

При боли в спине следует измельчить и смешать по 1 ст.л. травы зверобоя, молотого красного перца, надземной части сабельника, залить смесь 0,5 л водки, настоять сутки, процедить через 2-3 слоя марли и 1 раз в сутки смазывать настойкой проблемные места. Хранится она в холодильнике 1-2 года.

Для устранения миокардита надо измельчить и смешать поровну по объему цветки майского ландыша, плоды фенхеля, листья мяты перечной и корень валерианы, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, настоять 2 часа, плотно закрыв посуду крышкой, процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день за 30 минут до еды.

Мигрень пройдет, если приложить к болезненному участку головы свежие листья сирени, обвязать голову платком и полежать так 1-2 часа.

Чтобы трещины на пятках зажили, нужно измельчить и смешать по 1 ст.л. коры дуба, листьев шалфея и цветков ромашки, залить смесь 2 ст.л. яблочного уксуса и 2 л кипящей воды, настоять 10-15 минут и, не процеживая, 20 минут парить в настое больные ноги.

От скачков давления избавит обертывание ступней на несколько минут небольшим полотенцем, смоченным в уксусе. Можно положить на ушной козелок средний палец руки, нажать в этом месте так, чтобы ощутить, как под пальцем стучит пульс, и сосчитать медленно до семи. Стук пульса прекратится, и давление нормализуется.

Желтуха исчезнет, если настоять сутки в 200 мл белого сухого вина 3 г высушенных листьев лещины, собранных до 20 мая, процедить и выпить настойку утром натощак. Пить ее, каждый день готовя свежую, в течение 12-16 дней.

Иногда после тяжелых родов возникают спазмы матки. Их устранит прием сидячих ванн в насыщенном отваре листьев лука порея, охлажденном до 38-390С. Продолжительность процедуры — 10-15 минут.

Головокружение, бессонница, беспричинная нервозность — это может быть симптомом психастении, одного из видов невроза. Для выздоровления надо залить 200 мл кипятка 1-2 ст.л. (при весе больного до 100 кг брать 1 ст.л., а свыше 100 кг — 2 ст.л.) сухой травы зверобоя, настоять 5-6 минут, процедить, подсластить настой медом и пить по 100 мл утром натощак и вечером перед сном. Курс лечения — 1 месяц. Настой постоянно готовить свежий. Противопоказано такое лечение при гипертонии.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,