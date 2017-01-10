...И ШЕЕ ЖЕНСКОЙ НУЖЕН УХОД, ТАК КАК ВОЗРАСТ ОНА ВЫДАЁТ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю тебе свои знания.

Возраст женщины, несмотря на ухоженность лица, часто выдает шея. П

оэтому за шеей нужно следить. Чтобы придать ей упругость, избавить от морщин, советую налить вечером в блюдечко немного слегка подогретого растительного масла, а затем с помощью кисточки или ватного тампона нанести масло на шею, обернуть ее сложенной вчетверо мягкой хлопчатобумажной тканью, закрепить ткань бинтом, а через 30 минут все снять. И так каждый вечер в течение 7-10 дней. Уверяю, что ваша шея значительно помолодеет.

Чтобы усмирить острый и хронический бронхит, надо смешать сухими, предварительно измельчив, 1 ст.л. травы пустырника и 2 ст.л. листьев крапивы, залить смесь 200 мл кипятка, через час процедить и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня. Ежедневно готовить свежий.

Остановить развитие гайморита поможет регулярное прикладывание на всю ночь на лобные пазухи в 3 слоя свежих листьев капусты.

Для устранения боли в желудке советую залить 200 мл холодной воды 1 ст.л. сухого, перетертого в порошок корня аира, настоять 12 часов, затем настой подогреть, процедить в предварительно нагретый термос и принимать по 1 глотку до и после еды.

Параллельно натирать живот камфорным спиртом. Также желудок перестанет болеть, если настоять 8 часов под крышкой в 400 мл холодной кипяченой воды 0,5 ч.л. измельченных семян петрушки и принимать по 1 ст.л. этого настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. При нервных болях в желудке нужно выпить 200 мл горячего молока, размешав в нем свежую измельченную среднего размера луковицу.

Укрепляет нервную систему и успокаивает нервы травяной настой. Надо измельчить сухими и смешать поровну по объему траву пустырника, корни валерианы и цветки боярышника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и пить теплым по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой и четвертый раз — на ночь перед сном.

Иногда после переедания возникает боль в области желчного пузыря. В этом случае, если нет патологий, нужно выжать из половины крупного лимона сок, растворить в нем 1/2 ч.л. пищевой соды и тут же выпить раствор. Вскоре боль уйдет.

Если обострился хронический панкреатит, чтобы убрать воспаление, надо измельчить сухими и смешать 1 ст.л. листьев мать-и-мачехи, по 2 ст.л. травы череды и корней девясила, залить смесь в эмалированной посуде 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, настоять 2 часа под крышкой, процедить и пить отвар теплым маленькими глотками по 0,5-1 стакану за 30 минут до еды. И так, постоянно готовя свежее целебное средство, до стабильного улучшения состояния здоровья.

При старческой слабости нужно 200 г майской крапивы залить в стеклянной бутылке 500 мл водки, завязать горлышко бутылки марлей и первые сутки подержать ее на окне, а потом 8 суток в темном месте. После этого процедить, жмых отжать и принимать по 1 ч.л. настойки утром натощак за 30 минут до завтрака и на ночь перед сном. Вскоре появится бодрость, улучшится состав крови, сердечная мышца окрепнет, а также исчезнут все признаки склероза.

Этот напиток избавляет от упадка сил, а также как дополнительное средство помогает при лечении болезней почек. Надо стакан перебранных, неочищенных зерен овса промыть несколько раз в холодной воде, залить в эмалированной посуде 5 стаканами холодной воды, проварить на слабом огне до уменьшения половины первоначального объема жидкости, процедить, влить в отвар столько же по объему молока, вновь довести до кипения, добавить 4 ч.л. меда, снова вскипятить и пить напиток теплым по 100 мл 3 раза в день за 15 минут до еды.

Кроме этого, желательно 3 раза в день выпивать по 50 мл свежевыжатого из корзинок нераспустившихся соцветий артишока сока. Каждый раз растворять в нем 1 ст.л. меда.

Нормализовать работу кишечника поможет ритмичное, каждое утро, лежа в постели, указательным пальцем правой руки надавливание пупка. Выполнять процедуру до того момента, когда палец ощутит пульс, после чего сразу прекратить. И так 9 дней подряд. Через 3 месяца повторить.

От боли в спине избавляет горячий компресс. Надо чистую льняную ткань смочить в горячей воде, отжать и положить на шею, при этом слегка откинув влево голову. Держать компресс до исчезновения боли.

Можно сложить в длину и свернуть в один толстый валик 2 кухонных полотенца, медленно облить его кипящей водой, чтобы он целиком пропитался, и, слегка надавив, приложить на спину от шеи до ягодиц. Когда ощущение тепла исчезнет, процедуру прекратить и лечь на 15 минут под теплое одеяло. После этого спина перестанет болеть.

Тем, кто страдает от спазмов сосудов головного мозга, для улучшения состояния здоровья рекомендую использовать тимьян. Нужно 5 г сухой измельченной травы растения залить 1/2 стакана кипятка, настоять 40 минут под крышкой, процедить и принимать настой не более чем по 3 ст.л. в день 2 раза в неделю.

Кроме этого, можно смешать сухими, предварительно измельчив, по 30 г травы тимьяна, руты пахучей и мелиссы, залить 40 г смеси стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить настой глотками в течение дня. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, до выздоровления.

Исцеляйтесь с Божьей помощью.

С уважением — Мария Николаевна Золотько,

г. Луганск