ГЕРПЕС, БОРОДАВКИ, ОТЕЧНОСТЬ, ЦИСТИТ, ЯЗВА ЖЕЛУДКА, НАРЫВЫ, ГАСТРИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Спешу предложить очередную подборку лечебных средств.

Отвар шиповника поможет одолеть цистит. Надо залить стаканом воды 1 ст.л. измельченного корня растения, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, настоять 2-3 часа, процедить и пить по 1/4 стакана отвара 4 раза в день перед едой.

Если ежедневно на убывающую луну натирать бородавки мелом или соком чистотела, вскоре они сойдут.

Для устранения отечности ног надо залить 1 л воды 4 ст.л. семян льна, довести до кипения, проварить 10-15 минут на слабом огне, настоять, укутав, 1 час в теплом месте и пить, не процеживая, по 0,5 стакана горячего отвара 6-8 раз в день в течение 2 недель.

Чтобы избавиться от варикозного расширения вен, нужно утром и вечером растирать проблемные места яблочным уксусом, а также принимать его, растворяя в стакане воды, по 2 ч.л. 2 раза в день.

Употребляя 3 раза в день по 1/4 стакана соков черной, белой и красной смородины, чередуя их произвольно, вскоре забудете о гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока.

При боли в спине поможет хрен. Надо 15 листьев растения промыть, просушить, залить 10 л кипятка, настоять сутки, процедить, вылить в ванну с теплой водой 3 л настоя вместе с листьями и полежать в ней 20-30 минут. Принимать ванны 3 дня подряд. Хранить настой в холодильнике.

Герпес, нарыв, чирьи убираются настойкой картофельных ростков. Ростки картошки, хранившейся в подвале, надо хорошо промыть, промокнуть полотенцем, поместить в стеклянную банку, залить водкой или крепким самогоном на 2 пальца выше сырья, закрыть банку крышкой, завернуть в темную ткань и оставить на 21 день в темном месте. Готовую настойку не процеживать. При необходимости регулярно смачивать в ней ватку и обрабатывать ею проблемные места.

Если беспокоит желтуха, нужно залить стаканом горячего молока 10-15 г свежих листьев вишни, прокипятить 5 минут, после остывания процедить и пить по полстакана отвара 2 раза в день. И так ежедневно до исчезновения желтизны.

Язва желудка зарубцуется, если залить в эмалированной посуде 1 л горячей воды 1 стакан неочищенных зерен овса, проварить на слабом огне до выпаривания объема жидкости в 4 раза, процедить и пить по 1/3 стакана отвара 4 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.