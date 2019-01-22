ФАРИНГИТ, ОЖОГ, КРОВОТЕЧЕНИЕ: ЕСТЬ МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь предлагаю действенные методы оздоровления.

Чтобы одолеть фарингит, нужно измельчить и смешать по объему 1 часть листьев мяты, 2 части травы зверобоя и 3 части листьев шалфея, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, через 1 час процедить и полоскать теплым настоем горло. Можно смешать по объему, предварительно измельчив, 3 части травы чабреца, по 2 части травы душицы и цветков ромашки лекарственной, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и использовать настой для полоскания горла. Эффективно перетереть сухими в порошок и смешать по объему 3 части листьев брусники, по 1 части корней аира и коры дуба, залить 1 ст.л. смеси стаканом воды, прокипятить 12-15 минут, настоять полчаса, процедить и каждый час полоскать отваром горло.

Ожог вскоре заживет, если смешать поровну по объему яичный белок, облепиховое и зверобойное масла, пропитать смесью салфетку, приложить ее к ожогу и забинтовать. Менять повязки 1 раз в день.

Для остановки внутреннего кровотечения нужно залить стаканом кипятка 1 ч.л. сухой измельченной травы полыни серой, через 3 часа процедить и принимать по 1-2 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл., 23700