ЕСТЬ СРЕДСТВА ОТ ОБЛЫСЕНИЯ, ОТ АЛЛЕРГИИ НА РАСТЕНИЯ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю делиться рецептами целебных средств.

При облысении советую смешать вечером поровну по объему массу раздавленных колорадских жуков, измельченный до кашицы лук и тут же втереть смесь до покраснения кожи в проблемные места. Утром помыть голову, как обычно. И так ежедневно в течение недели. Волосяной покров восстановится.

Для устранения воспаления миндалин надо измельчить сухими и смешать поровну по объему листья шалфея и эвкалипта, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, процедить и полоскать настоем горло. Проводить процедуру после горячего душа и тут же ложиться в теплую постель.

Жировик рассосется, если приложить к нему размятый лист золотого уса, прикрыть его полиэтиленом и закрепить повязкой. Менять компресс каждые 12 часов в течение 10-15 дней.

Чтобы избавиться от аллергии на цветение растений, надо смешать поровну по объему сухую измельченную травы зверобоя, чабреца и мяты перечной, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, настоять полчаса, процедить и выпить настой равными порциями в течения дня. Пить за 20 минут до еды. Каждый день готовить свежий.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.