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ЕСТЬ СРЕДСТВА ОТ ОБЛЫСЕНИЯ, ОТ АЛЛЕРГИИ НА РАСТЕНИЯ...

30 Jan 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю делиться рецептами целебных средств.

При облысении советую смешать вечером поровну по объему массу раздавленных колорадских жуков, измельченный до кашицы лук и тут же втереть смесь до покраснения кожи в проблемные места. Утром помыть голову, как обычно. И так ежедневно в течение недели. Волосяной покров восстановится.

Для устранения воспаления миндалин надо измельчить сухими и смешать поровну по объему листья шалфея и эвкалипта, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, процедить и полоскать настоем горло. Проводить процедуру после горячего душа и тут же ложиться в теплую постель.

Жировик рассосется, если приложить к нему размятый лист золотого уса, прикрыть его полиэтиленом и закрепить повязкой. Менять компресс каждые 12 часов в течение 10-15 дней.

Чтобы избавиться от аллергии на цветение растений, надо смешать поровну по объему сухую измельченную травы зверобоя, чабреца и мяты перечной, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, настоять полчаса, процедить и выпить настой равными порциями в течения дня. Пить за 20 минут до еды. Каждый день готовить свежий.

С уважением — В.А.Иванов,
Винницкая обл.
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