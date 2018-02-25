ЕСТЬ РЕЦЕПТЫ ОТ АРИТМИИ, ЦИРРОЗА, ДИЗЕНТЕРИИ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю действенные рецепты лечения болезней.

Это средство останавливает прогрессирование цирроза печени. Надо из 4 лимонов удалить семена, затем с двух плодов снять кожуру и пропустить все лимоны с 3 головками очищенного чеснока через мясорубку. Добавить в полученную массу 1 кг меда, 200 мл оливкового масла, тщательно перемешать деревянной ложкой и принимать по 1 ст.л. смеси до ее окончания 3 раза в день за 30 минут до еды. Хранить ее в двухлитровой банке на нижней полке холодильника. Перед каждым употреблением перемешивать деревянной ложкой. В течение года провести 3-4 таких курса лечения.

Ежедневно съедая по целой головке чеснока, довольно быстро избавитесь от дизентерии.

Аритмию уймет репа. Надо 2 ст.л. измельченного сырья залить стаканом кипятка, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить и пить по 0,5 стакана отвара 4 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

С уважением — Николай Николаевич Волошко,

Житомирская обл.