ДЕЙСТВЕННОСТЬ РЕЦЕПТОВ ПОДТВЕРЖДАЮ, ОЗДОРОВИТЬСЯ ИМИ ВСЕМ ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз рецепты, которые предлагаю ниже, помогут многим исцелиться. А то, что они действенны, гарантирую.

Так вот, чтобы одолеть пневмонию (воспаление легких), советую перетереть в порошок высушенный корень аира, а затем принимать его на кончике ножа 3 раза в день за полчаса до еды.

Эффективно залить в кружке 100 мл водки 1 ч.л. сосновых почек, подогреть на слабом огне и через воронку, сделанную из плотной бумаги, сделать ртом 80-100 вдохов. Выдыхать в сторону.

Можно смешать сухими по 5 г листьев мать-и-мачехи, цвета черной бузины и травы спаржи, залить смесь стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить и выпить настой. Пить его, каждый раз готовя свежий, 3 раза в день.

Способствуют выздоровлению ингаляции с настоем листьев эвкалипта или березовых почек (2 ч.л. измельченного сырья на 100 мл кипятка).

Очень хорошо также перемешать 1300 г жидкого липового меда и стакан измельченных листьев алоэ, перед использованием промытых кипяченой водой и выдержанных 10 дней в холодильнике.

Отдельно смешать 150 г березовых почек и 50 г липового цвета, залить смесь 2 стаканами кипятка и прокипятить 1-2 минуты на слабом огне. Затем отвар процедить, перемешать с медом и алоэ, разлить поровну в 2 бутылки, добавить в каждую по 130 мл оливкового масла и принимать по 1 ст.л. приготовленного средства 3 раза в день. Хранить его в прохладном месте. Каждый раз перед употреблением взбалтывать.

Употребляя ежедневно лук и чеснок, остановите развитие ишемической болезни сердца.

Чтобы усмирить недуг, надо 1 ст.л. сухих цветков и листьев ландыша залить 300 мл кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день.

Очень хорошо при ишемии принимать за полчаса до еды по 30-35 капель 20% настойки пустырника или по 25-30 капель свежевыжатого из растения сока, растворяя его каждый раз в 2 ст.л. воды.

Используют в лечении и настой пустырника. Надо 1-2 ст.л. сухой измельченной травы залить стаканом кипятка, через 30 минут процедить и принимать по 1 ст.л. 3-5 раз в день за 30 минут до еды.

От грибкового поражения кожи избавят семена черной редьки, истолченные с водой до кашицы. Эту кашицу нужно 1-2 раза в день наносить на проблемные места. Курс лечения — 7-10 дней.

Можно 1-2 раза в день в течение 10 дней натирать пораженные грибком места свежевыжатым соком мяты перечной. Способствует выздоровлению и смазывание 2 раза в день проблемных мест соком чистотела.

При грибке на ногах, кроме этого, нужно залить вечером 1 л кипятка 2 ст.л. сухих листьев растения, настоять 1 час, а затем в течение 10-15 минут подержать в настое больные ноги. Курс лечения — 7-8 дней.

Часто грибок вскоре исчезает, если 1-2 раза в день прикладывать к проблемным местам кашицу из листьев и плодов инжира.

Примочки и компрессы с 20% настойкой календулы убирают в начальной стадии опоясывающий лишай. Менять их каждые 2-3 часа. При возникновении раздражения кожи настойку следует разводить водой.

Настой травы зверобоя поможет при чесотке и герпесе: 2 ст.л. сырья залить стаканом кипятка, настоять 1 час и делать с настоем примочки.

Помогают также примочки со зверобойным маслом и мазью из порошка растения, для приготовления которой 10 г перетертого в порошок зверобоя смешивают с 40 г вазелина или смальца.

Стригущий лишай, экзема исчезнут, если принимать 2-3 раза в день по 0,5-1 ч.л. перетертых в порошок галлов (наростов на листьях дуба) и делать регулярно с приготовленным из свежих галл насыщенным отваром примочки и компрессы.

Кроме этого, лишай отлично убирается втиранием 2 раза в день в проблемные места овсяной муки. Курс лечения — 10-12 дней.

Также избавляет от лишая регулярное смазывание его соком молочая. Можно 6 раз в сутки, даже ночью, смазывать проблемные места яблочным уксусом. Выполнять процедуру 1-2 раза в неделю. Вскоре от лишая и следа не останется.

Всех благ вам, добрые люди.

С уважением — Н.Н.Волошко,

Житомирская обл.