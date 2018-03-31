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ДЁГТЯ ЛОЖКА ИСПОРТИТ МЁД, А ВОТ ЗАНОЗУ ДЁГОТЬ ИЗВЛЕЧЁТ

31 Mar 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Считаю своим долгом помогать больным людям советами.

От опущения мочевого пузыря избавит такое средство. Надо залить 0,5 л красного вина 50 г семян репешка, настоять 7 дней в теплом темном месте, процедить и принимать по

1 ст.л. настойки 4-5 раз в день.

Болями в суставах, усиливающимися при движении, проявляется ревматоидный артрит. Справиться с болезнью поможет мазь собственного приготовления. Нужно смешать в двухлитровой банке 500 г несоленого свиного внутреннего жира, 4 сырых яйца вместе с перетертой в порошок скорлупой, 400 г уксусной эссенции, 50 г перетертого в порошок имбиря, настоять 6 дней, перемешивая содержимое банки 2-3 раза в день, а затем каждый вечер наносить мазь тонким слоем, тщательно втирая в тело, на больные суставы. Укутать льняной тканью и спать так до утра. Вскоре артрит перестанет беспокоить.

Известно, что ложка дегтя способна испортить бочку меда, а вот при глубоко засевшей в теле занозе деготь — первый помощник. Необходимо густо смазать им проблемное место и подождать 15-20 минут. За это время конец занозы покажется наружу, и ее можно будет вытащить пинцетом.

Для устранения стрептодермии (пиодермии, вызываемой стрептококками) надо разогреть докрасна железный прут, положить на пол топор, насыпать на его металлическую часть горсть пшеницы, положить прут на пшеницу и надавить. При этом из пшеницы выделится черно-коричневая жидкость. Тут же намажьте ею проблемные места. Достаточно 2-3 таких процедур, чтобы кожа очистилась.

Ногтевая пластина укрепится и ломкость ногтей прекратится, если 1 раз в день втирать в ногтевые лунки аптечное масло лимона.

С уважением — Л.С.Куценко,
г. Кривой Рог
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