БУРСИТ, КАШЕЛЬ, БОЛЬ СПИНЫ — С НИМИ СПРАВИТЬСЯ СМОГЛИ

Здравствуй, «Бабушка»!

С большим удовольствием делюсь с тобой своим опытом.

Как-то к соседке приехала в гости внучка. Женщина заметила, что она все время кашляет. Ее невестка сказала, что это длится уже 3 месяца и, что они только ни делали, кашель не проходит. Тогда соседка разогрела на водяной бане, не доводя до кипения, стакан меда, добавила в мед 15 свежих измельченных листьев подорожника, немного проварила, затем сняла посуду с огня. После этого девочка время от времени подбегала к ней и съедала по 1 ст.л. вкусного снадобья. И так 5-7 дней. Больше кашель ее не беспокоил.

Однажды моя дочь упала и сильно ушибла руку. Место ушиба долго болело, но потом боль ушла. Спустя 5 лет дочь полдня красила окна и на следующий день ощутила в травмированной руке боль. Мы не придали этому значения, и она уехала на занятия в медицинский колледж, в котором училась. На следующий день дочь позвонила и пожаловалась, что боль в руке нарастает и она решила проконсультироваться по этому поводу с врачом. Он, осмотрев руку, сказал, что это воспаление околосуставной сумки (бурсит), посоветовал дочери купить «Меновазин» и 4-5 раз в день обрабатывать им болезненное место. Она так и сделала. Лечилась 5 дней. С тех пор прошел год, и, слава Богу, рука у нее не болит.

Как-то моя свекровь долго страдала от боли в спине. В больнице по рентгеновскому снимку определили, что у нее стерлись позвоночные диски. Свекровь 2 месяца пролечилась стационарно, но спина у нее продолжала болеть. Тогда она решила пролечиться горькой полынью. Залила горсть травы подсолнечным маслом так, чтобы оно покрыло сырье, прокипятила несколько минут, настояла до охлаждения, процедила, а вечером перед сном смочила в приготовленном масле кусочек льняной ткани, приложила ее к спине, прикрыла целлофаном, зафиксировала повязкой и оставила компресс до утра. Выполняла процедуры 3 дня подряд и навсегда забыла о боли в спине.

С уважением — Л.М.Зиненко,

Харьковская обл.