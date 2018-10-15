БОЛЬШИНСТВО ИЗ СРЕДСТВ ИСПЫТАЛ НЕ РАЗ. ПУСТЬ ЖЕ ИСЦЕЛЯЮТ ОНИ, ЛЮДИ, ВАС

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю целебные средства, большинство из которых испытал на себе и знакомых.

Для устранения желтухи надо залить стаканом холодной кипяченой воды 1 ч.л. измельченных листьев или корневищ копытня европейского, настоять 2 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день. Копытень справится и с отечностью. В этом случае 4 г сухого измельченного корня растения заливают в эмалированной посуде стаканом воды или молока, доводят до кипения, варят 2 минуты на слабом огне, после остывания процеживают и пьют по 1/4 стакана отвара 4 раза в день.

Лихорадка отступит, если измельчить и смешать 2 ст.л. корней крапивы и 1 зубчик чеснока, залить смесь стаканом водки, настоять 6-7 дней, процедить и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день, а также растираться ею.

При укусе змеи нужно тут же приложить к месту укуса свежий истолченный корень лабазника. Он вытянет яд. Опрелость убирается припудриванием проблемных мест перетертыми в порошок сухими цветками лабазника.

Ожог быстро заживет, если измельчить в кофемолке семена льна, развести полученную муку горячей водой до консистенции жидкой кашицы и тонким слоем нанести ее на обожженное место. Прикрыть салфеткой и забинтовать. Выполнять процедуру несколько раз в день. Чтобы одолеть мочекаменную болезнь, нужно 1 ч.л. семян льна залить стаканом воды, довести до кипения, прокипятить несколько минут, охладить и выпить 1/2 стакана отвара. Пить его, постоянно готовя свежий, каждые 2 часа в течение 2 дней.

Аденома предстательной железы прекратит развиваться, если залить 0,5 л воды 2 ст.л. сухих измельченных корней лопуха, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять, укутав, 4 часа, процедить и пить по 1/3 стакана отвара 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Кроме этого, нужно ежедневно вводить в анус по одной аптечной прополисной свечке.

Если у ребенка обнаружили рахит, необходимо измельчить и смешать по 200 г корней девясила и лопуха, залить смесь 10 л кипятка, выдержать 15 минут на слабом огне, настоять 1,5 часа, процедить и выкупать в отваре малыша. Проводить такие процедуры 2-3 раза в неделю. Вскоре симптомы рахита исчезнут.

Любисток поможет устранить задержку мочи и подагру. Надо 2 ст.л. измельченного корня растения залить 3 стаканами воды, довести на слабом огне до кипения, прокипятить 10 минут, настоять 1 час, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Прикладывание листьев любистка к вискам усмиряет головную боль. Также голова перестанет болеть, если залить стаканом кипятка 1 ст.л. высушенной измельченной травы майорана, через 30 минут процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3 раза в день.

Маточное кровотечение остановит медуница. Надо 2 ст.л. травы растения залить 2 стаканами воды, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 1 час, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Тем, кто страдает от аритмии, ре­комендую залить стаканом кипящей воды 1 ч.л. сухих измельченных листьев мяты, настоять, укутав, 20 ми­нут, процедить и выпить настой глотками в течение дня. Пить его, еже­­дневно готовя свежий, в течение года.

Дизентерия перестанет беспокоить и стул нормализуется, если растворить в 1/4 стакана горячего крепкого чая 4 ч.л. сахарного песка, 0,5 стакана свежевыжатого из незрелых плодов винного сорта винограда сока и тут же выпить раствор. Для выздоровления достаточно 2-3 таких ежедневных процедур.

Желаю всем крепкого здоровья.

С уважением — Николай Николаевич Волошко,

Житомирская обл.