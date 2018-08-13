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БЕЗ ПРОБЛЕМ УСТРАНЯЕМ МОЗОЛЬ, РАДИКУЛИТ И УШНУЮ БОЛЬ

13 Aug 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз хочу поделиться некоторыми средствами исцеления.

Тем, кто страдает от радикулита, унять боль поможет настойка мухомора. Надо в литровую банку поместить 6 грибов, добавить 30 мл керосина, залить посуду доверху спиртом или самогоном-перваком, настоять не менее 5 дней под крышкой, а затем налить вечером в ладонь немного настойки и, массируя, втереть ее в болезненное место. После этого укутать поясницу шерстяным шарфом, платком, заячьей или кроличьей шкуркой и спать так до утра.

При ушной боли нужно выжать во флакончик из-под пенициллина из трех-, пятилетнего алоэ сок и утром и вечером закапывать его теплым по 2 капли в ушные проходы. Вскоре боль перестанет беспокоить.

Мозоль легко снимется вместе с корнем, если разварить в молоке чернослив без косточки, приложить его горячим к образованию и подержать до остывания. И так несколько раз подряд. Можно приложить к распаренной мозоли корку лимона или кусочек печеной луковицы. Помогает прикладывание смоченного в 9% уксусе хлеба. Предварительно здоровую кожу вокруг мозоли смазывают растительным маслом.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,
Хмельницкая обл.
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