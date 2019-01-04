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БОЛЬШЕ ГАЙМОРИТА У МЕНЯ НЕТ, А БЕСПОКОИЛ ОН СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ

04 Jan 2019  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Гайморит — проблема многих. Опишу способ, который помог мне от него избавиться.

Беспокоил меня гайморит 45 лет (сейчас мне 72 года), а после применения предлагаемого ниже средства я о нем забыла.

Так вот, чтобы одолеть недуг, нужно измельчить на терке крупный корнеплод красной свеклы и выжать из полученной массы через марлю сок. После этого отрезать от бинта 2 широкие полоски по 15 см длиной, скрутить каждую в тугую трубочку, пропитать трубочки полностью свекольным соком и при помощи тоненькой палочки осторожно, плотно как можно глубже ввести по одной в каждую ноздрю. Затем сесть за стол, подставить перед собой блюдце, наклониться над ним так, чтобы трубочки нависали над ним и посидеть в такой позе около часа. За это время свекольный сок вытянет из гайморовых пазух гной. Если одной процедуры будет мало, повторите ее еще 2 раза.

Желаю всем скорейшего выздоровления.

С уважением — Е.Шевкопляс,
Луганская обл.
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04 Jan 2019
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