С НЕВРИТОМ СПРАВИТЬСЯ СУМЕЕМ, НЕВРАЛГИЮ ОДОЛЕЕМ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Свои советы адресую тем, кто страдает от воспаления лицевого, зрительного, слухового и тройничного нервов, то есть от неврита, невропатии и невралгии.

Около 2 лет меня периодически беспокоила боль в левой щеке. Избавлялась от нее компрессами с отваром ромашки, мочи, «Меновазина» и мазью «Апизартрон». Боль быстро исчезала, но через некоторое время вновь появлалась. Дошло до того, что мне перекосило рот. Не теряя времени, обратилась за помощью в больницу. Врач осмотрел меня, сказал, что перекос вызван воспалением зрительного нерва (невритом), и посоветовал регулярно смазывать щеку мазью «Апизартрон». Также он назначил мне массаж электроприбором. Выполнять его нужно каждый день круговыми движениями в течение 10 минут. Я тут же приступила к лечению и через 10 дней забыла о своей проблеме. Случилось это в 2010 году, с того времени неврит меня не беспокоит. Таким же образом можно лечить невропатию и невралгию.

Воспаление лицевого нерва может возникнуть также из-за проблем с зубами и в результате ненормального прикуса при еде, возникающего тогда, когда нет всех зубов или какой-то зуб болит. Еще неврит может быть вызван тем, что сосуды глаза, снабжающие его кровью, зашлакованы или у вас застужена голова. Улучшить состояние здоровья помогут теплые компрессы с отваром ромашки, мочой, мазью «Апизартрон» или «Меновазином». Обязательно регулярно чистить зубы. После чистки зубов полоскать рот настоем ромашки, шалфея или содово-солевым раствором (по 1 ч.л. соли и соды на стакан воды).

Очистить глазные сосуды можно промыванием глаз отваром ромашки, закапыванием в них по 1-2 капли свежей мочи или сока из листьев и веточек петрушки, разведенных наполовину водой. Проводить закапывание несколько раз в день и обязательно на ночь. Вскоре после закапывания возле переносицы собирается зеленая грязь. Это значит, что сосуды очищаются. Если боль после компрессов и закапываний не проходит, нужно обратиться к врачу.

Тем, кто долго не может избавиться от ушной боли, хочу сказать, что причиной ее тоже могут быть неврит, невралгия и невропатия. В 2010 году, когда я протезировала зубы, мне удалили 8 зубов. Стоматолог сказал, что это нужно для того, чтобы нормально поставить протез. И вот, пока одни зубы вырывали, а другие подтачивали, меня начала мучить ночами ушная боль. Что я только ни делала для ее устранения — ничего не помогало. Страдала так до тех пор, пока однажды утром, проснувшись от боли, не увидела, что ушная раковина вся покраснела и распухла. Тут же обратилась к врачу. Он меня осмотрел и сказал, что боль в ушах спровоцирована воспалением лицевого нерва, которое случилось из-за ненормального прикуса. Мне назначили лечение в виде капель, мазей, прогреваний, и после этого уши перестали болеть.

Вот такой у меня опыт. Так что не допускайте развития болезней, своевременно лечитесь, и все у вас будет нормально. Еще советую регулярно чистить зубы, полоскать рот отварами трав, почаще есть творог и другие молочные продукты.

С уважением — Надежда Васильевна Лячина,

г. Херсон