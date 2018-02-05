НЕОБЫЧНОСТЬ МЕТОДОВ ПУСТЬ НЕ ПУГАЕТ — ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

В то, что я рекомендую, трудно поверить, но эти методы, убедился на собственном опыте, действительно способствуют выздоровлению.

Первый мой совет тем, кто страдает от бронхиальной астмы, бронхита, хронического насморка и кашля.

Так случилось, что, когда мне было 22 года, я заболел бронхитом с астматическим компонентом. Применял для усмирения недуга все рекомендованные врачами средства, но болезнь лишь на некоторое время меня покидала, а потом вспыхивала с прежней силой. Промучился так более 10 лет, а потом подумал: «А что, если начать постоянно есть и пить только горячее? Наверняка это поможет очистить бронхи и легкие от накопившейся слизи». Так и начал поступать. Если же иногда приходится пить холодную воду, я, прежде чем ее проглотить, согреваю каждый глоток во рту. Вот уже 15 лет следую этой методике и чувствую себя прекрасно. Можно для ускорения процесса выздоровления нагревать каждый вечер до как можно более высокой температуры 150-200 мл красного вина и выпивать его на ночь. И так 3 дня подряд. Если спиртное противопоказано, советую растворять вечером перед сном в стакане горячего молока по 1 ч.л. натурального меда, качественного сливочного масла, пищевой соды и выпивать это молоко.

Теперь расскажу, как я за 3 недели избавился от суставной боли. Сначала, чтобы ее усмирить, стал регулярно втирать в больные суставы топленый свиной внутренний жир. Боль уходила, но ненадолго. Начал тогда ходить босиком по утренней росе и втирать росу в проблемные места. Тоже не помогло. Стал смазывать суставы соляркой, хруст прекратился, а вот боль осталась. И вот наступил грибной сезон. Начал ежедневно собирать грибы, жена варила из них супы, а я ел их по 2-3 раза в день. Удивительно, но через 2 или 3 недели боль в суставах исчезла! Грибные супы ел со всеми грибами по мере их появления: первыми появились сыроежки, далее пошли подберезовики, белые, синюшки, лисички и т.д. Пару раз жена жарила белые грибы. Иногда смешивала всех грибов понемногу и варила суп из этой грибной смеси. Вот так я и выздоровел.

Пробуйте, экспериментируйте, добрые люди, и вы, уверяю, сможете победить любой недуг.

С уважением — Владимир,

Черниговская обл.