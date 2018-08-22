МЕТОДЫ ЭТИ НЕТРАДИЦИОННЫЕ, В НАРОДЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю несколько нетрадиционных методов лечения болезней.

Так вот, когда беспокоит герпес на губах, советую прожарить на сухой сковороде до выделения жидкости измельченные хвостики спелой тыквы и тут же смазать жидкостью проблемное место. Выполнять процедуру 3-4 раза в день, используя каждый раз только свежую тыквенную жидкость. Хвостики для ее приготовления хранить в холодильнике.

Эта настойка поможет справиться с остеохондрозом. Надо 1 часть по объему измельченного вместе с листьями индийского лука залить 2 частями водки, настоять 2 недели в темном месте, а затем растирать настойкой больное место. После растирки утеплять его.

Межреберная невралгия отступит, если сваренное вкрутую куриное яйцо очистить, разрезать пополам и приложить горячим к больному месту. Держать до остывания. Чтобы не было ожога, укутать яйцо в салфетку. Желательно выполнять процедуру на ночь.

Тем, кто страдает от пяточных шпор, советую насыпать в широкий таз сосновых опилок, залить их кипятком. Когда остынет до терпимой температуры, поставить в размокшие опилки больную ногу и держать ее в опилках 3-4 часа, подливая по мере остывания горячую воду. Провести 4-5 таких процедур. Опилки и воду менять ежедневно.

При глухоте надо проткнуть иголкой 5-6 ягод калины, выдавить на крышку из-под майонеза сок, перемешать его с таким же количеством по объему меда, смочить в смеси заранее приготовленные небольшие ватные жгутики (в середину каждого поместить длинную нить) и вставить их на ночь в уши. Утром вынуть. После нескольких таких ежедневных процедур слух значительно улучшится.

От педикулеза (вшей) избавят скипидар и растительное масло. Их надо смешать по 50-60 мл и втереть смесь в кожу головы, а также распределить равномерно по волосам. После этого надеть на голову поли­этиленовый пакет, укутаться теплым платком и выдержать 2-3 часа. По окончании процедуры смыть все теплой водой.

Голос при его потере восстановится, если выпить стакан теплого пива, в котором разбавлено 2-3 ст.л. молока или 1 ст.л. меда.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.