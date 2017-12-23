КОРОНУ ИЗ МЕДИ ИМЕЙ ПОД РУКОЙ — О МНОГИХ БОЛЕЗНЯХ ЗАБУДЕШЬ, ДРУГ МОЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как непостоянство погодных условий у многих людей вызывает головную боль, слабость, тошноту, что часто приводит к прединсультному состоянию, хочу подсказать, как этого избежать.

Так вот, защитит от жесткого действия магнитных бурь корона, сделанная из меди. Особенно рекомендую пользоваться ею тем, кто страдает от вегето-сосудистой дистонии, гипертонии и гипотонии. Также медная корона устраняет усталость, улучшает состояние здоровья при гриппе и эпилепсии, избавляет от головной боли и последствий стресса, не позволяет развиваться инсульту.

Желательно сделать лечебную конструкцию из одного куска неизолированной медной проволоки, диаметр которой должен быть со стержень шариковой ручки. Навивать витки лучше всего на трехлитровую банку, а потом уже подогнать их по размеру вашей головы. Скреплять витки между собой тонкой нитью.

Первый виток вокруг головы должен начинаться и заканчиваться у переносицы. В этом случае проволока изгибается и идет вверх, образуя ото лба к затылку гребень, как у петуха, высотой 15 сантимеров. Далее проволока опять идет вокруг головы, в области виска поднимается, соединяется с гребнем, направляется к другому виску, а там опять изгибается и идет вокруг головы. В целом корона имеет три кольцевых витка вокруг головы и один гребень от переносицы к затылку, а другой — от виска к виску. Если смотреть на ее сверху, можно увидеть внутри круга крест из проволоки. Все места изгибов и соединений можно зафиксировать белой ниткой

Эта конструкция очень эффективна. При необходимости нужно надеть ее на голову, удобно сесть в кресле, закрыть глаза и постараться дышать медленно и глубоко. Вдох делать плавно носом, а жаркий, шумный выдох — ртом. Желательно при этом добиться в закрытых глазах синего или фиолетового свечения. Весь сеанс длится 20-30 минут. Выполнять процедуру 2-3 раза в день и обязательно перед сном до стабильного улучшения состояния здоровья.

Со временем медь в короне окислится и потемнеет. Устранить этот налет можно, почистив корону зубной пастой. Периодически конструкцию надо кипятить.

Желаю всем здоровья и долголетия.

С уважением — врач-невропатолог Владимир Васильевич Болсун,

г. Киев