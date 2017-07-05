﻿ МЁД, ОТРУБИ, ЛИМОН ГОВОРЯТ НЕВРОЗУ: «ВОН!» 05 Jul 2017 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу предложить действенные средства лечения невроза. Избавиться от этого заболевания помогут мед и лимон. Надо измельчить вместе с кожурой на пластмассовой терке 500 г лимонов, тщательно перемешать их с 500 г светлого меда и 10 измельченными ядрышками абрикосовых косточек, а затем принимать по 1 ст.л. смеси утром натощак и вечером перед ужином. Кроме этого, надо принимать ванны с отрубями. Нужно 400-500 г отрубей залить 3 л кипятка, настоять 6-8 часов, процедить настой в ванну с температурой воды 36-370С и полежать в ней 10-15 минут. Курс лечения — 7 ежедневных ванн. Гоните невроз и будьте здоровы. С уважением — Н.С.Швец, г. Запорожье