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МЁД, ОТРУБИ, ЛИМОН ГОВОРЯТ НЕВРОЗУ: «ВОН!»

05 Jul 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить действенные средства лечения невроза.

Избавиться от этого заболевания помогут мед и лимон. Надо измельчить вместе с кожурой на пластмассовой терке 500 г лимонов, тщательно перемешать их с 500 г светлого меда и 10 измельченными ядрышками абрикосовых косточек, а затем принимать по 1 ст.л. смеси утром натощак и вечером перед ужином. Кроме этого, надо принимать ванны с отрубями. Нужно 400-500 г отрубей залить 3 л кипятка, настоять 6-8 часов, процедить настой в ванну с температурой воды 36-370С и полежать в ней 10-15 минут. Курс лечения — 7 ежедневных ванн.

Гоните невроз и будьте здоровы.

С уважением — Н.С.Швец,
г. Запорожье
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