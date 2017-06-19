ЧТО СОБОЙ АРАХНОИДИТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ, И ОБ ЭТМОИДИТЕ ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу поговорить о таких проблемных заболеваниях черепно-мозговой области, как арахноидит и этмоидит.

Учитывая то, что при этих недугах происходят воспалительные процессы в главном органе нашего организма — головном мозге, их лечение должно быть целенаправленным, комплексным и проводиться под наблюдением специалистов. Несоблюдение же данных требований приводит к развитию внутричерепных, внутриглазных и мозговых осложнений с тяжелым исходом.

При острых формах отдельных видов арахноидита и этмоидита, особенно при кистозных, показано хирургическое вмешательство, во время которого производятся трепанация черепа и чистка (опорожнение) кист. Далее следуют рентгенотерапия и лечение антибиотиками. В этот период для повышения общего тонуса организма и иммунитета больному можно использовать средства народной медицины.

Арахноидит — это серозное воспаление паутинной оболочки головного или спинного мозга. По характеру протекания различают острую, подострую и хроническую формы болезни.

Мозговые оболочки — костная, твердая (фиброзная), паутинная (серозная) и мягкая (сосудистая). Очень часто воспаление происходит в самой черепной коробке. Паутинная оболочка, которая не имеет своего сосудистого аппарата, сама при арахноидите не страдает. Воспаление она получает в основном с внутренней поверхности твердой (фиброзной) оболочки. При хроническом характере заболевания в процесс иногда вовлекается и мягкая (сосудистая) мозговая оболочка.

Когда в ходе болезни возникают спайки между паутинной и мягкой оболочками, а также между ними и веществом головного или спинного мозга, воспаление поражает весь головной или спинной мозг.

Арахноидит бывает церебральный, травматический, полушарий мозга, задней черепной ямки, спинальный, выпуклой поверхности мозга и мосто-мозжечкового угла. Иногда встречаются и другие, несколько измененные виды заболевания.

Наиболее частой причиной возникновения арахноидита считается инфекция. Он может быть осложнением гриппа, туберкулеза, сифилиса, недугов придаточных полостей носа и т.д. Толчком к появлению заболевания могут послужить алкоголизм, интоксикация организма тяжелыми металлами и травмы головы. Несвоевременное лечение запущенных форм энцефалитов, миелитов нередко также приводит к возникновению одной из форм арахноидита. На этом этапе нужна обязательная госпитализация, так как болезнь сопровождается значительным повышением температуры тела, иногда наблюдается онемение некоторых участков тела и конечностей, может развиться паралич, а в некоторых случаях наблюдаются эпилептические припадки.

При подозрении на арахноидит, чтобы установить правильный диагноз, обязательно нужно пройти обследование компьютерной томографией и провести пневмоэнцефалографию (контрастный метод рентгенологического исследования, основанный на введении воздуха в ликворные пространства головного мозга через субарахноидальное пространство спинного мозга путем поясничного прокола).

По результатам проведенных обследований определяют протекание болезни, действие ее на организм и назначают соответствующее лечение, то есть консервативное (безоперационное) или хирургическое. Оно и будет основным, а в качестве вспомогательного лечения применяют физиотерапию и средства народной медицины. Например, при спинальных арахноидитах эффективно принимать под наблюдением специалистов сероводородые ванны и грязевые аппликации, а при многих других видах арахноидита, когда болевой синдром слишком высок, показаны радоновые ванны.

Для устранения признаков эпилепсии, которые бывают при арахноидите, советую измельчить сухими и смешать по объему 1 часть травы болиголова, 2 части листьев березы и 3 части липового цвета, залить 50 г смеси 250 мл водки, настоять 12 дней, ежедневно взбалтывая, процедить и принимать по 2-3 капли (не более!) настойки, растворяя ее в стакане теплой воды, 3 раза в день. Эффективно смешать, предварительно измельчив сухими, по 0,5 ст.л. корня синюхи голубой и бадьяна (анис звездчатый — пряность), залить смесь вечером 200 мл кипяченой воды, настоять ночь, а утром процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 2 раза в день. Можно измельчить сухими и смешать по 0,5 ст.л. корней буквицы и девясила, залить смесь в эмалированной посуде стаканом воды, довести до кипения, прокипятить 12 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

Если арахноидит сопровождается невралгией, чтобы ее одолеть, нужно смешать сухими, предварительно измельчив, по 1 ч.л. травы вереска обыкновенного, мелиссы лекарственной и душицы, залить смесь в посуде из темного стекла 250 мл водки, настоять 10 дней при комнатной температуре, ежедневно взбалтывая, процедить и принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день за 15 минут до еды.

При потере слуха, что тоже случается при арахноидите, надо измельчить и смешать 1 ст.л. корней аира и 0,5 ст.л. корней герани, залить смесь в эмалированной посуде 400 мл воды, выдержать 20 минут на слабом огне на кипящей водяной бане, настоять 40 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой. Кроме этого, нужно смешать по объему по 1 части свежевыжатых соков корня хрена и чеснока, 2 части сока грецкого ореха, 3 части оливкового масла и закапывать в каждое ухо по 2 капли этой смеси. Первый день проводить процедуру 1 раз, второй день — 2 раза, а третий день отдыхать. И так лечиться до восстановления слуха.

Чтобы остановить развитие арахноидита, возникшего вследствие острого гайморита с гнойными выделениями из носа, надо измельчить и смешать поровну по объему листья шалфея, цветки календулы и ромашки аптечной, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить, добавить в настой 0,5 ч.л. облепихового масла, тщательно размешать и пить по 50 мл 3 раза в день. За 15-20 минут до употребления первой и второй порции настоя закапывать в каждую ноздрю по 2 капли сока чистотела. Вначале он вызовет небольшое пощипывание в носу, а затем все пройдет. Вечером, перед третьим употреблением настоя, растирать, не втирая, область гайморовых пазух горчичным маслом.

Теперь давайте поговорим об этмоидите — воспалении слизистой оболочки ячеек решетчатой кости, имеющем бактериальную (чаще стафилококковую и стрептококковую) или вирусную природу. Располагается решетчатая кость во внутренней поверхности черепа, в так называемой передней черепной ямке.

Различают острый и хронический этмоидит. Основные причины возникновения недуга — осложнения гриппа, ринита и ряда других воспалительных явлений в лобной области или верхнечелюстных пазухах.

Отеки и набухание в решетчатой кости и выводных протоках, боль в голове, носу, переносице и внутренней части глазницы, нарушение обоняния, вплоть до его полного исчезновения, затруднение носового дыхания, поднятие температуры тела на 1-20 выше нормы — это первые признаки этмоидита. Далее наблюдаются серозные выделения из носа. Вначале они без запаха, а в последующем приобретают серозно-гнойный или гнойный характер.

Одним из последствий этмоидита является разрушение части костных стенок решетчатого лабиринта, развитие внутриглазных и внутричерепных осложнений. Внутричерепные осложнения проявляются разлитым гнойным менингитом и абсцессом мозга, а это очень опасно для здоровья, поэтому данное заболевание нужно лечить вовремя.

Клиническая картина обострений и воспалительных явлений зависит от состояния и крепости защитных сил организма. При хронической форме этмоидита по утрам наблюдается большое накопление в носоглотке выделений. В это время больной ощущает утомляемость, нехватку энергии и снижение работоспособности.

Избавиться от гриппозного проявления этмоидита поможет закапывание в каждую ноздрю по 2 капли свежевыжатого из листьев каланхоэ сока. После закапывания надо измельчить и смешать 1 ч.л. травы душицы, по 0,5 ч.л. коры ивы и листьев мать-и-мачехи, залить смесь в эмалированной посуде 200 мл воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 1,5 часа, процедить и пить 4 раза в день после еды по 50 мл настоя. Эффективно смазывать поверхность носа и слегка его слизистую свежевыжатым луковым соком, а затем выпить 50 мл травяного настоя. Пить его 4 раза в день после еды. Чтобы приготовить настой, надо смешать, предварительно измельчив, 1 ч.л. травы первоцвета, по 0,5 ч.л. цвета липы и черной бузины, залить смесь в термосе 200 мл кипятка, настоять 1 час и процедить.

Этмоидит, возникший как осложнение ринита, требует такого лечения. Надо смешать, предварительно измельчив, по 1 ч.л. травы багульника и будры плющевидной, залить смесь 250 мл кипятка, прокипятить на слабом огне до уменьшения объема жидкости вдвое, настоять 1 час, процедить, перемешать 1/3 ч.л. отвара с 3 ч.л. растительного масла и 2 раза в день закапывать в каждую ноздрю по 2 капли приготовленного средства.

Вот и все, что я хотел рассказать об арахноидите и этмоидите. Знайте о них, но никогда этими болезнями не болейте. Искренне этого всем желаю.

С уважением — Борис Антонович Лебеденко,

г. Кировоград