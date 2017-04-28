ЗНАТЬ, ЧТО ЦИСТИТ УКРОЩАЕТ, НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как часто даже незначительное переохлаждение может спровоцировать цистит, хочу подсказать, как можно избежать этого неприятного заболевания и как с ним бороться в случае возникновения.

Чтобы защитить себя от возникновения недуга, обязательно нужно держать ноги в тепле и не перемерзать. Если же пришлось долго находиться на холоде, придя домой, обязательно примите теплую ванну или хотя бы 10-15 минут подержите в горячей воде ноги. Не забывайте и о согревающих чаях. Нательную одежду носите только из натуральных материалов.

Во время лечения цистита ни в коем случае нельзя посещать бассейн, так как хлор, находящийся в воде, попадая в мочевые пути, еще больше их раздражает. Обязательно исключить из рациона острое, соленое, отказаться от любых алкогольных напитков, крепкого чая и кофе. Употребляемое питье, чтобы быстрее вымыть инфекцию, должно быть обильным. Полезно пить настои брусничных листьев, корней петрушки и лопуха. Выпивайте сразу по 2 стакана ячменной воды. Она снизит кислотность и не допустит раздражения мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Для ее приготовления надо 1 ч.л. сырья залить на 1 час 1 л кипятка, процедить, добавить немного меда и выпить.

Очень хорошо при цистите и энуре­зе измельчить сухими и смешать по

1 ч.л. травы толокнянки, укропа и пол-палы (эрвы шерстистой), залить 1 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять 1 час, процедить и выпить настой глотками в течение дня. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, не менее 2 недель. Толокнянка, входящая в состав смеси, тормозит развитие бактерий в мочевыводящих путях, пол-пала очищает их, а укроп уменьшает частоту позывов в туалет. Дополнительно на ночь 1 ст.л. насыщенного отвара укропа перемешать с 1 ст.л. меда и употребить смесь, медленно рассасывая во рту, за 1 час до сна. При полипах в мочевыводящих путях к описанной выше смеси нужно добавить 1 ч.л. высушенной травы чистотела, приготовить настой, как и предыдущий, и пить по 50 мл

2 раза в день. Перед употреблением тщательно процедить его через 3-4 слоя марли.

Можно при цистите применять в лечении почки черного тополя и березы. Нужно смешать их по 1 ч.л., залить смесь 400 мл кипятка, настоять 30-40 минут, процедить и выпить настой в течение дня.

Эффективно также настоять эту почечную смесь 7 дней в 300 мл 700 спирта, а за­тем принимать по 40-50 капель настой­ки 4 раза в день.

Помогают исцелиться и почки сирени. Надо 1 ст.л. сырья за­лить стаканом кипятка, после остыва­ния процедить и пить по 1/3 стака­на настоя 3 раза в день. Чтобы приготовить сиреневую настойку, нужно 1 часть по объе­му почек залить 5 частями водки и настоять неделю. Принимать по 30 капель 3 раза в день. Каждые 3-4 недели употребление настоев и настоек чередовать, делая после приема каждого средства не менее недели перерыва. Курс лечения — 4 месяца. Настои пить теплыми.

Можно укротить цистит микроклизмами. Надо смешать сухими по 1 ч.л. цветков ромашки и травы тысячелистника, залить смесь стаканом кипятка, настоять до теплого, процедить и с 30-50 мл настоя сделать микроклизму. Выполнять процедуру 2 раза в день в течение 7-10 дней.

Если болезнь сопровождается сильной болью, надо растворить в 0,5 ч.л. теплого молока 0,3 г мумиё и пить по 1/3 стакана раствора 3 раза в день через 3 часа после еды в течение двух недель. Через 10 дней повторить лечение.

Вечером полезно принять горячую ножную ванну, после нее сразу лечь в постель и положить на низ живота, как компресс, размятый сваренный в мундире горячий картофель. Перед его накладыванием и после снятия компресса смазать кожу растительным маслом. От жжения при мочеиспускании, которое часто бывает при цистите, избавляют сидячие ванночки с насыщенным отваром ромашки или календулы.

С уважением — Л.И.Линкевич,

Луганская обл.