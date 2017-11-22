ОПУЩЕНИЕ ОРГАНОВ ИМЕЛО МЕСТО: ТАКИМ ОБРАЗОМ СТАВИЛА ИХ НА МЕСТО

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 68 лет, хочу и я поделиться своим опытом.

Почти 20 лет назад я упала, и у меня случилось опущение желудка и почки. Обращалась за помощью к врачу, несколько раз ездила к целительнице, но поставить органы на место они не смогли. Тогда кто-то посоветовал мужу поставить мне на живот пол-литровую банку. Он так и сделал, а затем пошел заниматься хозяйством. Вернулся через полчаса, хотя банка должна стоять не более 15 минут, и еле оторвал ее от живота. Еще с полгода это место у меня болело, зато желудок встал на место и больше не смещался. После снятия банки я туго обвязалась и ходила так несколько суток.

Опущение почки устраняла дольше. Для этого соблюдала диету, а еще, по совету одной женщины, каждое утро натощак и вечером перед сном выпивала стакан козьего молока. Пила его прямо возле козы, только выдоив ее. Употребляла его больше года. Кроме этого, я носила ортопедический пояс, который сделала на заказ. В жару обвязывалась простыней, сложенной треугольником, так как пояс сильно жег тело. Так и вылечилась. Диеты больше не придерживаюсь, но, несмотря на это, с почкой все нормально.

Как-то начал беспокоить гастроэнтероколит (воспаление желудка и кишечника). Боль была резкой, жгучей и очень сильной. Обратилась за помощью к врачу-гастроэнтерологу. Он меня осмотрел, назначил лечение, но соблюдение его рекомендаций не способствовало моему выздоровлению. И вот в каком-то журнале прочитала, что в народе для лечения колита и гастроэнтероколита с успехом применяют корень лапчатки прямостоячей (калгана). Подруга по моей просьбе купила его у травников на базаре, я измельчила корень топором, наполнила им стеклянную банку, залила ее доверху водкой, настояла сутки в тепле, постоянно взбалтывая, а затем начала принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день. Уже через неделю гастроэнтероколит перестал беспокоить.

С уважением — А.П.Матвив,

Львовская обл.