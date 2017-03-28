ФИТОТЕРАПИЯ ПОБЕДИТ ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать, как с помощью средств фитотерапии можно победить хронический пиелонефрит — хроническое заболевание, при котором воспалительный процесс локализуется в чашечно-лоханочной системе и паренхиме почки.

При этом виде пиелонефрита ощущается постоянная тупая боль в пояснице со стороны пораженной почки, периодически она усиливается, у некоторых больных могут наблюдаться повышение температуры тела, слабость, частые приступы тошноты, рвоты, изменение кожных покровов, сухость кожи, ломкость волос, а на поздних стадиях заболевания — привкус ацетона во рту.

Сбор №1. Измельчить сухими и смешать по объему 1 часть травы мелиссы, по 2 части корней аира и плодов фенхеля, по 3 части семян льна и листьев почечного чая, 4 части цвета черной бузины, по 5 частей листьев толокнянки, травы зверобоя и спорыша.

Сбор №2. Смешать сухими по объему, предварительно измельчив, 1 часть листьев мяты перечной, по 2 части семян льна и корней алтея лекарственного, по 4 части травы татарника колючего, цветков василька синего и ромашки аптечной, по 5 частей листьев крапивы двудомной и травы фиалки трехцветной.

Сбор №3. Смешать сухими по объему, предварительно измельчив, 1 часть листьев эвкалипта шаровидного, по 2 части почек березы белой, листьев мяты перечной и корневищ спаржи лиственной, по 3 части травы зверобоя и семян льна, 4 части побегов туи западной, по 5 частей листьев петрушки и травы спорыша и 7 частей травы душицы.

Сбор №4. Измельчить сухими и смешать по объему 1 часть семян льна, по 3 части кукурузных рылец, листьев мяты перечной и почек сосны, 4 части травы хвоща полевого, по 5 частей побегов багульника болотного, травы вероники и зверобоя.

Приготовление и употребление целебного настоя из всех сборов одинаковое. Надо 2 ст.л. любой смеси залить в термосе 500 мл кипящей воды, настоять 6 часов, процедить и выпить настой теплым равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за 20-30 минут до еды. Ежедневно готовить свежее средство. Курс лечения каждым сбором — 2 месяца. Так и чередовать их до стойкого исчезновения клинических проявлений болезни. Обычно лечение длится 1-1,5 года. В дальнейшем для профилактики проводить лечебные курсы только весной и осенью. В период обострения хронического пиелонефрита готовить ежедневно настой из 5-6 ст.л. любой смеси. Настаивать 6 часов в 1 л кипящей воды и пить 3 раза в день по стакану этого настоя. Употреблять его 2-4 недели, а затем перейти на обычную дозировку. Желательно в каждую смесь перед настаиванием добавлять по 1 ст.л. сухих измельченных плодов шиповника.

Если пиелонефрит сопровождается метеоризмом, измельчите сухими и смешайте поровну по объему ягоды рябины, цветки ромашки аптечной и траву плауна булавовидного, залейте 3 ст.л. смеси 1 л кипятка, прокипятите 1 минуту, через час процедите и пейте по 100 мл теплого отвара 3 раза в день за 20 минут до еды и 3 раза через 45 минут после употребления пищи.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева