ЕСЛИ РЕГУЛЯРНО ЧИСТКУ ПОЧЕК ПРОВОДИТЬ, ПАРНЫЕ ОРГАНЫ НЕ СТАНУТ БАРАХЛИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу дать несколько полезных советов.

Чтобы не иметь проблем с почками, регулярно проводите чистку этих парных органов. Нужно измельчить и смешать по стакану корицы, корней шиповника и аира, по 100 г корней марены красильной и коры барбариса, по 1 ст.л. камфоры и скорлупы перепелиных яиц в порошке, залить смесь доверху в литровой банке спиртом, настоять 35 дней и принимать по 1 ст.л. утром и вечером.

Онкозаболевание не будет прогрессировать, если 12 живых раков высушить, перетереть в порошок, залить 1,5 л 960 спирта, настоять 3 месяца и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день за полчаса до еды.

Тем, кто страдает от ожирения, советую приготовить из 2 кг чернослива с косточками, 0,5 л меда и 100 г травы сенны повидло и есть его по 1-2 ст.л. на ночь. После 18.00 не ужинать.

С уважением — Мария Совкович,

г. Львов