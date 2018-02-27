ЗА ПРЕКРАСНЫЙ РЕЦЕПТ БЛАГОДАРНА ОЧЕНЬ: ТЕПЕРЬ НЕ БЕГАЮ В ТУАЛЕТ СРЕДИ НОЧИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Прежде чем предлагать рецепты, хочу поблагодарить за прекрасный рецепт З.П.Грушку из Одессы, которым она поделилась в статье «Вишневый отвар пейте, не ленитесь — от недержания мочи вы исцелитесь».

Я уже 8 лет страдаю от недержания мочи, и, какие только методы, нормализующие мочеиспускание, ни применяла — ничего не помогало. А ведь это такое мучение по 10 раз за ночь бегать в туалет! И когда прочитала рецепт Зинаиды Петровны, необычайно ему обрадовалась — ведь он такой простой.

У меня прямо возле дома растут вишни. Я тут же наломала немного вишневых веток такой длины, чтобы поместились в чайник или кастрюлю, оборвала с них листья, залила вечером теплой водой и оставила на ночь. Утром ветки хорошо промыла, залила 1 часть по объему сырья 4 частями воды, довела до кипения, проварила 15 минут на слабом огне, после остывания процедила и пила этот вкусный отвар без ограничения целый день. И так ежедневно. Не поверите, но уже через месяц я стала ходить в туалет лишь 1-2 раза за ночь. Отвар продолжаю пить и верю, что вскоре вообще перестану испытывать ночами позывы к мочеиспусканию. Советую всем, имеющим подобную проблему, готовить и пить вишневый отвар, тем более что веточки вишни можно наломать в любое время года.

Это средство надежно избавляет от насморка. Нужно измельчить вечером до кашицы 3-4 зубчика чеснока, завернуть их в марлю, поместить этот тампон между наволочкой подушки, на которой спите, и спать на ней всю ночь. К утру насморк пройдет.

Тем, кто страдает от глистов, советую купить 2 соленые «ржавые» селедки и вечером, перед тем как ложиться спать, съесть одну селедку без хлеба, ничем не запивая. Больше ничего не есть и не пить, а ложиться спать. Утром натощак съесть вторую селедку, после чего тоже ничего не пить и не есть, хотя жажда очень будет мучить. Теперь нужно сходить в туалет. Глисты гарантированно выйдут, и вскоре вы начнете поправляться.

Чтобы унять сильный кашель, сопровождающийся повышенной температурой тела, надо подогреть вечером камфорное масло и небольшими круговыми движениями тщательно втереть его в грудь, спину и подошвы. После этого утеплить обработанные маслом места и лечь спать. После нескольких таких ежевечерних процедур кашель исчезнет и температура нормализуется.

При задержке мочи нужно полстакана пшена залить в эмалированной посуде стаканом воды, довести до кипения, остудить и каждые 10 минут, пока не пойдет моча, принимать по 1 ст.л. этого отвара. Отлично помогает.

Для усмирения боли в горле, устранения тонзиллита (воспаления миндалин) надо налить в небольшую эмалированную посуду 1/2 стакана пива, довести его до кипения, но не кипятить, и тут же потихоньку выпить горячим. Выполнять процедуру 4-5 раз в день. За 2-3 дня наступает выздоровление. Можно при проблемах с горлом измельчить и смешать 1 ст.л. листьев мяты перечной, по 2 ст.л. травы шалфея и мать-и-мачехи, залить смесь 1 л горячего пива, настоять 2 часа под крышкой, процедить и 5 раз в день полоскать умеренно горячим настоем горло. Особенно это хорошо помогает при ангине и заболеваниях верхних дыхательных путей.

Закапывая часто в больное ухо по 2-3 капли теплого (не горячего!) камфорного масла, избавитесь от отита.

Вот и все, что хотела написать. Перед началом любого лечения просите у Господа помощи, а главное — верьте, что все будет хорошо, и выздоровление обязательно наступит.

С уважением — Евгения Сидоровна Окорокова,

АР Крым