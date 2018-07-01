ЖИВИЦУ ПРИ ЯЗВЕ ПРИМЕНИТЕ, ГЕМОРРОЙ НАСТОЕМ УСМИРИТЕ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои рекомендации помогут многим людям возвратить утраченное здоровье.

Употребление настойки живицы способствует рубцеванию язвы желудка, усмирению ОРЗ, бронхита и изжоги. Живицу сосны или ели нужно залить спиртом так, чтобы он только покрыл сырье, и поставить в темное место. По мере растворения добавлять новые порции живицы. Когда консистенция настойки будет, как ликер, первые 3 дня употребляйте ее по 1 ч.л. утром натощак за 30 минут до завтрака, а затем — по 1 дес.л. Примочки с настойкой ускоряют заживление ран, а полоскание ею рта и горла избавляет от воспаления дёсен и боли в горле.

Ожог быстро заживет, если смешать по 1 ст.л. измельченного корня окопника, меда, проросших зерен пшеницы и 2 раза в день обрабатывать мазью обожженное место. Дополнительно смазывать его касторовым маслом.

Чтобы избавиться от геморроя, надо 3 больших или 5 маленьких шляпок подсолнечника с еще недозревшими семенами измельчить, залить кипятком так, чтобы сырье было покрыто, подождать, пока настой остынет до 420С, и посидеть в нем до остывания. Процедуру выполнять через день в течение месяца.

С уважением — Ирина Григорьевна Зубенко,

Луганская обл.