ТЕМ, КТО ХОЧЕТ НЕДУГИ ИЗГНАТЬ, О ЛАБАЗНИКЕ С ВЕСЁЛКОЙ СТОИТ УЗНАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить с целебными свойствами настоек лабазника и гриба веселки.

Лабазник — очень красивое, не ядовитое растение. Его настойку с успехом применяют при лечении онкозаболеваний, геморроя, фибромиомы и миомы (пить и спринцеваться), для устранения различных опухолей, воспаления почек, мочевого пузыря, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, а также для нормализации обмена веществ. Нужно 1 ст.л. измельченных корней растения залить 0,5 л водки, настоять 2-3 недели, а затем принимать 3 раза в день с 50 мл воды по 1 ст.л. настойки. Курс лечения — 10 дней, после недельного перерыва повторить. Провести с перерывами не менее 3 таких курсов.

Настойкой гриба веселки лечат болезни легких, бронхит, онкозаболевания, язву желудка, лимфаденит (воспаление лимфоузлов), фибромиому (пить и спринцеваться), заболевания желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и много других недугов. Делается настойка только из свежих грибов и яиц, в которых гриб сидит. Делать ее и хранить в стеклянных банках. Грибы вместе с грибным яйцом (6-7 штук) надо чисто вытереть (не мыть!) и залить 3 л качественного самогона. Настоять 10 дней и принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день. Кроме этого, утром и вечером пить по 1 ч.л. «Бефунгина» (аптечный препарат). После употребления 1 л настойки веселки сделать на 10 дней перерыв. Во время перерыва пить травяные настои, рекомендуемые при соответствующей болезни, а потом приступить к употреблению второго литра настойки. Не забывайте и о «Бефунгине». Когда выпьете второй литр, снова сделайте десятидневный перерыв, а потом принимайте до окончания оставшуюся настойку. Пейте и «Бефунгин». Во время лечения ешьте больше овощей, фруктов, морскую рыбу, гречневую и овсяную каши, кисломолочные продукты и пейте отвар, приготовленный из цельного зерна овса. Мясо и жирные блюда не рекомендую.

От герпеса одна моя знакомая избавилась, смазывая 2 дня проблемные места свежим грибом веселкой.

С уважением — Майя Николаевна Ткачук,

Хмельницкая обл.