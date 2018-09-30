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СЕДИНУ ПРОГНАЛ ДОЛОЙ НАСЫЩЕННЫЙ КРАПИВНЫЙ НАСТОЙ

30 Sep 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как многие пожилые люди стесняются своей седины, хочу рассказать, как я от нее избавился.

Как-то, гуляя по лесу, набрел на заросли крапивы. Я нарвал ее, а дома запарил кипятком. После охлаждения начал втирать вечером полученный настой в волосы. Проснувшись утром, посмотрел в зеркало и приятно удивился, увидев, что у меня стало меньше седых волос. Вдохновленный результатом, повторил процедуру. Результат превзошел все ожидания — седина полностью исчезла. Советую всем седым людям испробовать это средство. Крапивный настой, применяемый с этой целью, должен быть насыщенным. А вот регулярно заваривая крапиву, как чай, и выпивая его, значительно улучшите зрение.

Будьте здоровы.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,
Житомирская обл.
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