С НАСТОЙКОЙ ДУРМАНА ОЗНАКОМИТЬ ЖЕЛАЮ. ЗДОРОВЬЕ ОНА ВОЗВРАТИТ, УВЕРЯЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить всех с целебными свойствами настойки дурмана.

В народной медицине ее используют для очищения сосудов, лечения и профилактики инсульта, инфаркта, тромбофлебита, варикозного расширения вен, ишемической болезни сердца, невралгии, коклюша, неврастении, эпилепсии, хореи (синдрома, характеризующегося беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими, но различными с ними по интенсивности, часто напоминающими танец), устранения паралича, импотенции, выпадения матки и прямой кишки, боли и онемения конечностей.

Надо залить 0,5 л водки 100 г семян растения, настоять 15 дней в темном теплом месте, взбалтывая 1 раз в сутки, а затем принимать настойку по 25 капель, растворяя в половине стакана воды, 1 раз в день в течение месяца. При необходимости после месячного перерыва лечебный курс можно повторить. Лежачим больным принимать настойку утром натощак, а остальным — через 2 часа после ужина. При выпадении матки и прямой кишки необходимо 1 часть по объему настойки растворять вечером в 5 частях теплой кипяченой воды и вводить раствор во влагалище или в анус. Удерживать его внутри как можно дольше.

Настойка ядовита, поэтому строго придерживайтесь рекомендованных доз. Противопоказана она при глаукоме. Для профилактики принимать настойку 1 раз в 2 года.

С уважением — Владимир Балицкий,

Кировоградская обл.