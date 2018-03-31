НАСТОЙКА ВИШНЁВАЯ КАШЕЛЬ УСПОКОИТ, ВИНО ЦЕЛЕБНОЕ ГИПЕРТОНИКАМ ПИТЬ СТОИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить эффективные методы лечения бронхита, поделиться рецептом настойки от кашля и другими средствами оздоровления.

Чтобы усмирить бронхит, сухой кашель, нужно измельчить и смешать 100 г листьев мать-и-мачехи, 50 г мха скандинавского и 30 г цветков коровяка, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить и выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день до выздоровления. Эффективно смешать, предварительно измельчив, 50 г цветков просвирника лесного, по 2 г цветочных лепестков мака полевого и плодов аниса, 5 г цветков коровяка, 10 г корней алтея и 30 г корневищ солодки, залить 1 ст.л. смеси стаканом холодной воды, настоять 2 часа, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, процедить и выпить отвар глотками в течение дня. Ежедневно готовить свежий. При остром бронхите с пневмонией (воспалением легких) советую измельчить и смешать по 20 г корней алтея, почек сосны, цветков мать-и-мачехи и травы душицы, по 10 г листьев подорожника, плодов можжевельника, травы багульника и зверобоя, залить 2 ст.л. смеси 2 стаканами кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить и пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Для лечения бронхита у детей надо залить 180 мл воды 6 г цветков просвирника лесного, настоять 3-4 часа, процедить и давать больному ребенку по 1 ст.л. настоя 3 раза в день. Кроме описанных выше средств, очень хорошо при бронхите залить стаканом кипятка 1 ст.л. цвета липы, настоять, укутав, 1 час, процедить и выпить настой. Пить его, каждый раз готовя свежий, 2-3 раза в день.

Тем, кто страдает от кашля, поможет с ним справиться вишневая настойка. Нужно залить в бутылке из темного стекла 0,5 л водки стакан сушеных ягод вишни, настоять 2 недели в темном месте, а затем принимать по 1 ст.л. настойки 3-4 раза в день.

Здоровье каждого человека во многом зависит от показателей артериального давления. В разные возрастные периоды они различные. Поэтому измерение артериального давления очень важно для предотвращения развития гипертонии, различных заболеваний почек, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Обязательно его надо измерять в процессе развития детей. Чтобы избежать ошибки, через 2-3 минуты артериальное давление нужно измерить повторно.

Гипертоникам для нормализации артериального давления стоит приготовить и попить целебное вино. Надо 3 горсти липового цвета и 1 лимон, порезанный вместе со шкуркой, но без семян, кружочками, залить в стеклянной бутыли горячим сиропом (стакан сахара прокипятить в 1 л кипятка), после охлаждения добавить немного винных дрожжей, завязать горлышко посуды марлей и настоять сутки при комнатной температуре. После этого процедить и оставить для брожения. После его окончания перелить вино в бутылку. Пить его по 1/3-1/2 стакана 3 раза в день перед едой.

Затвердение в груди при мастите рассосется, если 4-5 ст.л. липового цвета залить 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут и делать с горячим настоем компрессы.

Укреплению дёсен способствует регулярное натирание их свежевыжатым соком тысячелистника.

Постоянно делая на подошвы компрессы с волокнистой мякотью тыквы, избавитесь от натоптышей.

Любое воспаление ротовой полости убирает квашеная капуста. Ее нужно жевать, а капустным рассолом полоскать рот.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.