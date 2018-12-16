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НАСТОЙКА ПРОСТАЯ, НО ОНА В КАЖДОМ ДОМЕ БЫТЬ ДОЛЖНА

16 Dec 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Настойка, рецепт которой предлагаю ниже, на мой взгляд, должна быть в каждом доме.

Необходимо измельчить и поместить в стеклянную посуду 1 ст.л. с верхом травы чистотела, 1 большой лист алоэ (растение перед срезом листьев неделю не поливать) и 1 стручок среднего размера горького красного перца, залить 0,5 л водки, настоять 10 дней в прохладном месте и поставить на хранение в холодильник.

При простуде, мышечной и суставной боли растирать настойкой грудь, спину, руки и ноги. После растирания укутывать их хлопчатобумажной тканью.

При ожоге 7 раз через каждые 2 минуты смазать обожженное место, насморк и гайморит исчезнут после семикратного смазывания настойкой переносицы, а чтобы остановить выпадение волос, надо ежедневно втирать ее в кожу головы. 

С уважением — В.М.Лысак,
Житомирская обл.
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29 Dec 2018
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