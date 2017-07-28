ЧТОБЫ ОЗДОРОВИТЬСЯ, СТОИТ ГОТОВИТЬ И ПИТЬ НАСТОИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не изменяя традиции, вновь делюсь с больными людьми эффективными рецептами усмирения недугов.

Этот напиток поможет быстро избавиться от упадка сил и значи­тельно повысить иммунитет. Надо 300 г свежих или 50 г сухих из­мельченных корней девясила за­лить в эмалированной посуде 1 л воды, довести до кипения, прова­рить 20-25 минут на слабом огне, про­цедить, добавить в отвар 0,5 ста­кана клюквенного сока, сахар по вкусу (можно обойтись без сахара) и пить по 1/4 стакана 3 раза в день. Употреблять не менее 9 дней.

Тело от псориаза очистится, если измельчить и смешать по 1 ст.л. травы чистотела и фиалки трехцветной, залить смесь стаканом кипятка, настоять до остывания, процедить и выпить настой в течение дня. Кроме этого, ежедневно принимать горячие ванночки с отваром чистотела (4 ст.л. на 1 л воды). Моя регулярно им голову, можно также остановить выпадение волос и избавиться от перхоти.

Для устранения подагры, ревматизма надо смешать по объему, предварительно измельчив, 3 части листьев березы, по 1 части ягод можжевельника, травы стальника, руты душистой и тысячелистника, залить 1-2 ч.л. с горкой смеси стаканом кипятка, через 10 минут процедить и пить настой теплым по стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — месяц. Во время его проведения значительно сократить употребление мяса, рыбы, сладостей, сдобы и отказаться от алкоголя. Есть много свежей зелени, овощей и фруктов. Вместо сахара употреблять в умеренных дозах мед.

Если лист лопуха облить кипятком, положить на затылок, укутать голову целлофаном и махровым полотенцем, за 15-20 минут усмирите головную боль.

Чтобы не страдать от повышенной потливости, надо 15 г травы пустырника залить 200 мл кипятка, выдержать 15 минут под крышкой, регулярно помешивая, на кипящей водяной бане, процедить и пить по 100 мл настоя 2 раза в день за 1 час до еды. Месяц употреблять, 30 дней отдыхать, и так до выздоровления.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.