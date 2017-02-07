С МОЛИТВЫ О ПРОЩЕНИИ НАЧАЛ Я ЛЕЧЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

То, что от стрессов страдает весь организм, не секрет, поэтому с ними, чтобы не допустить депрессии, других заболеваний психики, надо бороться.

Главное при стрессе — лечь, расслабиться, закрыть глаза и несколько раз сказать: «Я успокаиваюсь, мне хорошо и легко, стресс меня покидает, а покой, душевное спокойствие наполняют организм». После этого глубоко вдохнуть, выдохнуть и тщательно помассировать голову ото лба до затылка, захватывая шею и брови.

Если стресс все же не удалось одолеть и начала развиваться депрессия, воспользуйтесь моим опытом ее преодоления. А начинал я лечение с прочтения утром молитвы о прощении всех, кого я обидел, и тех, кто обидел меня. После этого 40 минут слушал классическую музыку. Днем принимал травяной настой, укрепляющий нервы и иммунную систему. Для этого смешивал, предварительно пропустив через мясорубку, по 1 ст.л. травы синюхи голубой, купены, розмарина, лаванды и мяты перечной, добавлял 5 измельченных шишек хмеля, немного огуречной травы (бораго), вновь перемешивал, заливал 1 ст.л. с горкой смеси 0,5 л кипятка, настаивал полчаса, процеживал, делил настой на 3 равные части и пил по одной утром, в обед и вечером перед сном, растворяя каждый раз в настое 1 ч.л. меда. И так ежедневно в течение месяца.

Потом 30 дней употреблял отвар овса, который способствует восстановлению нервной системы. Для этого ежедневно заливал 1,5 л воды 3 горсти овсяных зерен, доводил до кипения, варил 1 час на слабом огне, разминал овес в кастрюле, снова час кипятил, процеживал и пил отвар по 0,5 стакана перед едой. После этого делал на месяц перерыв, а затем пропускал через мясорубку 500 г листьев трех-пятилетнего алоэ и 100 г свежей огуречной травы (можно 30 г сухих цветков растения), заливал полученную массу 1 л кипятка, настаивал до охлаждения, процеживал, добавлял в настой 0,5 л натурального белого виноградного вина и 500 г меда, оставлял все на 5 дней в темном прохладном месте, а потом принимал по 1 ст.л. 4 раза в день. Этот бальзам укрепляет иммунитет и устраняет все воспалительные процессы, происходящие в организме.

Любые заболевания, в том числе стресс и депрессия, быстрее лечатся, если призвать на помощь Господа.

Для этого нужно вечером перед сном принять душ или ванну, лечь в постель, прочитать молитву «Отче наш», а потом попросить Богородицу, Николая Угодника или Пантелеймона Целителя полечить вас в течение часа после засыпания и еще час утром перед пробуждением. Во время прошения ни руки, ни ноги не скрещивать. А вообще для каждого знака зодиака есть своя икона-покровительница с изображением Божьей Матери. Для Овнов — это «Благовещенье», для Тельцов — «Нечаянная Радость» и «Иверская», для Близнецов — «Владимирская», для Раков — «Казанская», для Львов — «Боголюбская» и «Тихвинская», для Дев — «Успение Пресвятой Богородицы», «Неопалимая Купина» и «Рождество Пресвятой Богородицы», для Весов — «Покров Пресвятой Богородицы» и «Левонянская», для Скорпионов — «Всех Скорбящих Радость» и «Казанская», для Стрельцов — «Скоропослушница» и «Введение во Храм Пресвятой Богородицы», для Козерогов — «Трех Радостей» и «Блаженное Чрево», для Водолеев — «Умоли Моя Печали» и «Взыскание Погибших», а для Рыб — «Иверская», «Державная» и «Споручница Грешных».

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.