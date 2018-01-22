УБЕРУТ МАЗИ, НЕ ВОПРОС, ФУРУНКУЛЫ, ЧЕСОТКУ, ВАРИКОЗ

Здравствуй, «Бабушка»!

Позволь предложить рецепты целебных мазей.

Тем, кто страдает от фурункулов и варикозного расширения вен, советую измельчить и смешать по 1 ст.л. цветочных лепестков ромашки аптечной, календулы и конского каштана, листьев полыни обыкновенной (чернобыльника), сабельника, донника и чистотела, залить смесь 350 г растопленного домашнего сливочного масла, выдержать 2 часа на кипящей водяной бане, процедить в стеклянную емкость, охладить и 2-6 раз в день обрабатывать полученной мазью проблемные места. Вскоре вы забудете о своих проблемах. Хранить мазь в холодильнике.

Тело от чесотки очистится, если растопить в эмалированной посуде 4 ст.л. с горкой свиного внутреннего жира, добавить в него горсть измельченных корней девясила, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, когда немного остынет, процедить через марлю в стеклянную банку, добавить по 2 ст.л. порошка серы и березового дегтя, тщательно перемешать и 2-3 раза в день натирать мазью проблемные места. Через 2 часа смывать ее отваром корней девясила (50 г сырья прокипятить 20 минут в 1 л воды и процедить).

С уважением — Оксана,

г. Львов