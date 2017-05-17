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ПРИ ТРЕЩИНАХ ПРИНОСЯТ ОБЛЕГЧЕНИЕ МАЗИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

17 May 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, мои рецепты тоже кому-то помогут.

При  трещинах рук надо перемешать до однородной массы подогретую аптечную мазь календулы, масляный витамин А и флакон глицерина, а затем 2-3 раза в день смазывать мазью руки, предварительно подержав их 5-10 минут в солевом растворе (1 ч.л. соли на 500 мл теплой воды) и вытерев насухо. Для быстрого заживления трещин на пятках надо смешать 1 ст.л. красного вина, 2 ст.л. меда, по 3 ст.л. измельченных листьев алоэ и репчатого лука и, приняв в течение 5-10 минут теплую ножную ванну, вытереть ноги насухо, нанести на пятки полученную мазь, зафиксировать слегка бинтом, сверху надеть целлофановый пакет, носки и подержать компресс 8-10 часов. После смазать пятки любым питательным кремом. Курс лечения — 3-5 процедур. Мази хранить в холодильнике.

 

С уважением — Н.Н.Савчук,
г. Луганск

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