МАЗИ ЭФФЕКТИВНЫЕ, В ЛЕЧЕНИИ АКТИВНЫЕ

Здравствуй, «Бабушка»!
Хочу предложить несколько рецептов довольно эффективных мазей.
Тем, кто страдает от экземы, советую тщательно перемешать 2 ст.л. березового дегтя, 3 ст.л. свиного топленого жира, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 см3 аптечной серы, перетертой в порошок, 1 ст.л. измельченного овса и 1 г куриного помета, выдержать смесь 15 минут на кипящей водяной бане, а затем обработать приготовленной мазью проблемные места. После высыхания нанести на них питательный крем. И так до выздоровления.
Пяточная шпора перестанет беспокоить, если смешать по 4 таблетки «Анальгина» и «Аспирина», перетертых в порошок, засыпать смесь в стограммовый флакончик йода, настоять сутки, а затем смазывать на ночь пятки. Перед употреблением настойку тщательно взбалтывать.
При сильном ожоге надо разогреть на сковороде 1 ст.л. соевого масла, поместить в него 3-5 тонких церковных свечи, подождать, пока свечи расплавятся, и тут же выключить огонь. После этого выбросить из масла с воском фитили и тщательно растереть в нем 1 желток сваренного круто куриного яйца. Готовую мазь нанести на компрессную бумагу и закрепить ее бинтом на месте ожога. Менять компресс каждые сутки. Вскоре ожог заживет.
С уважением — Оксана,
г. Львов