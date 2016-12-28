МАЗИ ЭФФЕКТИВНЫЕ, В ЛЕЧЕНИИ АКТИВНЫЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить несколько рецептов довольно эффективных мазей.

Тем, кто страдает от экземы, советую тщательно перемешать 2 ст.л. березового дегтя, 3 ст.л. свиного топленого жира, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 см3 ап­течной серы, перетертой в порошок, 1 ст.л. измельченного овса и 1 г куриного помета, выдержать смесь 15 минут на кипящей водяной бане, а затем обработать приготовленной мазью проблемные места. После высыхания нанести на них питательный крем. И так до выздоровления.

Пяточная шпора перестанет беспоко­ить, если смешать по 4 таблетки «Анальги­на» и «Аспирина», перетертых в порошок, засыпать смесь в стограммовый фла­кончик йода, настоять сутки, а затем сма­зывать на ночь пятки. Перед употреблением настойку тщательно взбалтывать.

При сильном ожоге надо разогреть на сковороде 1 ст.л. соевого масла, поместить в него 3-5 тонких церковных свечи, подождать, пока свечи расплавятся, и тут же выключить огонь. После этого выбросить из масла с воском фитили и тщательно растереть в нем 1 желток сваренного круто куриного яйца. Готовую мазь нанести на компрессную бумагу и закрепить ее бинтом на месте ожога. Менять компресс каждые сутки. Вскоре ожог заживет.

С уважением — Оксана,

г. Львов