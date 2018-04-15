ЭТО ПРАВДА, А НЕ ОБМАН, — СМЯГЧАЕТ КОЖУ «ХИНОЗЕПТАН»

Здравствуй, «Бабушка»!

Спешу познакомить всех со своим открытием.

Дело в том, что я совсем случайно нашла простой, но действенный способ борьбы с такими неприятными образованиями, как натоптыши, мозоли и огрубевшая на пятках кожа. Это, казалось бы, мелочи, но каждый человек знает, как трудно их устранить.

Так вот, как-то мой муж, ветеринар, посоветовал испробовать для этой цели новый кремовый спрей для животных «Хинозептан» (Chinoseptan) — он использует этот препарат для лечения сухих кожных поражений у животных и, убедившись в его действии, предложил воспользоваться им мне. «Действительно, если этот чудо-крем помогает размягчить у животного самую огрубевшую кожу, то почему бы им не пролечиться», — подумала я. Тут же намазала им натоптыши, мозоли, пятки и уже в первый день ощутила, как кожа в этих местах смягчается, а через несколько дней болезненные образования вообще исчезли. Теперь пользуюсь «Хинозептаном» регулярно и очень им довольна!

С уважением — Надежда Николаевна,

пгт. Александровка