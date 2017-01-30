ВСЕМ ХОЧУ СКАЗАТЬ Я ТАК: ЛИШАЙ ЭТОТ — НЕ ПУСТЯК

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Своей очередной статьей надеюсь помочь тем, кто страдает от опо­я­сы­вающего лишая.

Хочу сразу сказать, что эта болезнь не пустяк, поэтому к ее лечению нужно относиться серьезно.

Опоясывающий лишай — заболевание вирусное, вызываемое вирусом ветряной оспы. Одно из основных его проявлений — пузырчатая сыпь на туловище и сильная боль в области высыпания. Иногда высыпаний нет, а вот тяжелейшая боль присутствует: болят спина, лицо или половина лица, область ребер и крестца. В чем дело, что случилось, чем вызвана эта боль, человек не может понять и так и живет с ней иногда целыми месяцами, и лишь потом появляются высыпания. Время от времени они исчезают, а вот невыносимая боль остается.

Опоясывающий лишай может возникнуть в любом возрасте, особенно подвержены ему люди с ослабленным иммунитетом. Наиболее частое осложнение данного заболевания — невралгия с сильными изнуряющими болями, которая может длиться годами. Иногда невралгией поражается глазное яблоко.

Чтобы избавиться от опоясывающего лишая, нужно измельчить сухими и смешать по 2 ст.л. цветков таволги вязолистной и календулы, поместить смесь в литровую банку, залить ее доверху качественной водкой и поставить посуду на 1 час в воду с температурой 60-700С. После этого настоять 2 недели в темном месте, процедить и при первых признаках недуга смачивать в настойке льняную ткань и прикладывать ее в виде компресса к болезненному месту. Менять по мере высыхания.

Кроме этого, 3-4 раза в день принимать по 1 ст.л. данной настойки, каждый раз растворяя ее в стакане воды. Курс лечения — 1-2 недели.

Еще можно 4 раза в день и 3 раза ночью делать на проблемные места компрессы с неразбавленным уксусом. Это избавит от зуда и жжения кожи.

В сезон эффективно смазывать пораженные опоясывающим лишаем места свежим соком осины. Очень хорошо размять в деревянной ступке до выделения сока молоденькие листочки мать-и-мачехи, а затем 2-3 раза в день прикладывать полученную кашицу на 20 минут к больным местам, прикрывая их льняной тканью.

Во время лечения надо как можно меньше находиться на солнце, избегать стрессов и всякого негатива.

С уважением — Л.П.Лебедева