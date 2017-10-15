ЖИВОЕ ДЛЯ ЖИВОГО — ВСЁ ЛЕКАРСТВО: ЦЕЛЕБНЫЙ МИР РАСТИТЕЛЬНОГО ЦАРСТВА

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю восхищаться разнообразием растительного царства и живой силой природы, способной победить любой недуг.

Для усмирения метеоризма надо 4 раза в день съедать перед едой по 2 ст.л. теплых, предварительно распаренных сухих плодов боярышника кроваво-красного. Противопоказано такое лечение тем, кто страдает от гипотонии. Можно залить стаканом горячего кипяченого молока 1 ст.л. мяты, через 40 минут процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день перед едой. Во время лечения не есть свинину, свежий хлеб, долго варившуюся пищу, подогретую еду и не пить газированных напитков. Не рекомендуется запивать еду какой-нибудь жидкостью. Обязательно ограничить употребление сладостей, гороха, фасоли и капусты.

Желудочные колики перестанут мучить, если залить стаканом кипятка 4 ч.л. измельченной травы мелиссы, выдержать 20 минут под крышкой на слабом огне на кипящей водяной бане, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.

Как только начинается приступ мигрени, разрежьте пополам луковицу средних размеров, приложите половинки к вискам и зафиксируйте их платком. Обычно через 5-10 минут мигрень отступает.

Пятна витилиго сойдут, если измельчить и смешать 3 тридцатимиллилитровые рюмки травы зверобоя, по 2 рюмки листьев шалфея и цветков календулы, по 1 рюмке цветков ромашки аптечной, листьев крапивы двудомной и подорожника, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, через 20 минут процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день перед едой. Ежедневно готовить свежий. Кроме этого, до 11 часов утра по 30-40 минут загорать. Курс лечения — 1 месяц.

Для быстрого заживления трофических язв и долго не заживающих ран надо в полстакана вскипевшего коровьего молока засыпать, непрерывно помешивая, по 1 ст.л. муки и сахара, проварить 1-2 минуты, охладить, нанести полученную кашицу на целлофан и приложить к ране, предварительно промытой перекисью водорода или слабым раствором марганца. Зафиксировать стерильным бинтом и тепло укутать. Менять повязку 1 раз в сутки. Лечиться так не менее 10-12 дней.

Это средство излечивает панкреатит с нормальной секрецией желудочного сока. Нужно утром прокипятить 2 минуты лимон в кожуре, выжать из него сок, перемешать его с сырым желтком куриного яйца и выпить смесь натощак. После этого 3 часа ничего не есть. Повторять процедуру сначала через 3 дня, затем через 6, 12 и 30 дней. Кроме этого, каждый раз во время еды принимать по 1 таблетке «Панкреатина». Курс лечения — 21 день. Соблюдать диету, исключив из рациона жареное, жирное и острое.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,

г. Киев